Tod von Emilie Kisers Sohn (†3): Wie sicher war ihr Pool?

Social-Media-Star Emilie Kiser hatte sich genau ein Jahr vor dem tödlichen Badeunfall ihres Sohnes Trigg im Mai 2025 öffentlich mit Poolsicherheit beschäftigt. In einem inzwischen gelöschten TikTok-Video vom Mai 2024 sprach sie beim Schminken davon, wie wichtig ein entsprechender Schutz sei: "Wir bauen auf jeden Fall einen Poolzaun, weil unser Garten ziemlich groß ist", erklärte sie. Auch von einem Poolnetz zeigte sie sich begeistert – sie habe eine Firma entdeckt, die "in 50 Jahren praktisch keinen einzigen Unfall" zu verzeichnen hatte. Die Maßnahmen klangen durchdacht, und doch stellt sich heute eine bedrückende Frage: War der Pool zum Unfallzeitpunkt gesichert? Laut Us Weekly blieb Brady, der Vater des verstorbenen Dreijährigen, bei seiner Aussage dazu vage. Er erklärte lediglich: "Der Pool ist normalerweise mit einer Schutzabdeckung versehen."

Der tragische Unfall ereignete sich im Mai in Chandler, Arizona. Während Emilie mit Freundinnen unterwegs war, war ihr Ehemann Brady mit den beiden Söhnen allein zu Hause. Nach dem Mittagessen spielte Trigg im Garten, doch sein Vater wurde durch den etwa drei Monate alten Teddy abgelenkt. Wenige Minuten später war Trigg verschwunden – Brady fand ihn bewusstlos im Pool. Nach mehrtägigen Wiederbelebungsversuchen verstarb das Kind schließlich im Krankenhaus. Die Polizei beendete im Juli ihre Ermittlungen und sprach die Empfehlung aus, Brady wegen Kindesmissbrauchs anzuklagen. Die Entscheidung liegt nun bei der Staatsanwaltschaft von Maricopa County. Emilie versuchte unterdessen, rechtliche Schritte gegen die Veröffentlichung weiterer Details zu unternehmen.

Die Tragödie wirft in Emilies Community viele Fragen auf – und kaum eine davon ist bisher beantwortet. In ihren Social-Media-Videos hatte die Influencerin, der auf TikTok über vier Millionen Menschen folgen, mehrfach betont, wie wichtig ihr die Sicherheit rund um den Pool sei. Von einem Zaun war die Rede, von Sicherheitsnetzen, von intensiver Recherche nach vertrauenswürdigen Herstellern. "Ich denke, das werden wir auch an unserem Pool machen", sagte sie noch im Mai 2024. Was genau davon wirklich realisiert und im Alltag genutzt wurde, bleibt bislang unklar. Seit dem Unfall hat sich Emilie nicht öffentlich geäußert.

Instagram / emiliekiser Trigg, Brady und Emilie Kiser im September 2024

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser mit ihrem Mann Brady und ihren Söhnen Teddy und Trigg, April 2025

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser und ihr Sohn Trigg im Juli 2024