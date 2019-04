Eigentlich läuft es für Kelly Kruger richtig rund. Sie ist nicht nur als Schauspielerin erfolgreich, auch privat könnte es momentan nicht besser laufen. Seit 2016 ist die "Girls' Night Out"-Darstellerin mit ihrem Schauspiel-Kollegen Darin Brooks verheiratet – nur ein Wunsch des Paares wollte bislang nicht in Erfüllung gehen. Über ein Jahr hatten die zwei versucht, ein Baby zu bekommen. Jetzt wird ihr großer Traum aber endlich wahr: Kelly ist tatsächlich schwanger!

Wie People berichtet, werden die Turteltauben schon bald Eltern. "Nach etwa einem Jahr, in dem wir versucht haben, ein Baby zu bekommen, könnten wir nicht aufgeregter sein, nun unsere Liebe in diese Welt zu bringen", schwärmte der Bald-Papa im Interview. Auch die werdende Mama, die eigentlich nicht schnell zu Gefühlsausbrüchen neigt, ist immer noch total geplättet: "Ich werde so emotional, wenn ich daran denke, dass in meinem Körper ein kleiner Mensch wächst, der zur Hälfte aus mir und aus Darin besteht. Ich weine jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke."

Abgesehen von der morgendlichen Übelkeit und Müdigkeit geht es Kelly hervorragend – bis vor Kurzem stand sie sogar noch vor der Kamera. Mittlerweile wird es in puncto Job wohl schwieriger, denn auf den Fotos aus dem exklusiven People-Shooting ist die Babykugel wirklich nicht mehr zu übersehen. Der Wonneproppen soll übrigens im September das Licht der Welt erblicken.

Darin Brooks und Kelly Kruger

