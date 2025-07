Fitness-Star Christina Bitner verstirbt mit nur 41 Jahren

Die bekannte Fitness-Influencerin und Bodybuilderin Christina Bitner ist im Alter von 41 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht wurde am Montag von ihrer langjährigen Freundin Natalie Prescott über Instagram bekannt gegeben. "Mit schwerem Herzen teile ich den Verlust meiner lieben Freundin mit, mit der ich über 27 Jahre lang durchs Leben gegangen bin", schrieb Natalie zu einem gemeinsamen Foto der beiden. Christinas Ehemann, Brent, bat sie, diese Nachricht zu verbreiten, da Christina von so vielen Menschen geliebt wurde. Bitner hinterlässt neben ihrem Mann auch fünf Stiefkinder und ihre Schwester Katy. Über die Todesursache ist bisher nichts bekannt.

Christina war eine herausragende Figur in der Fitnesswelt. Sie erreichte die Profi-Lizenz in der Women’s Physique Division der renommierten International Federation of Bodybuilding & Fitness und begeisterte fast 100.000 Follower auf Instagram mit Einblicken in ihr Leben. Neben ihrem Engagement für Fitness und Bodybuilding war sie auch leidenschaftliche Kuchenbäckerin und teilte regelmäßig Beiträge über ihre Backkunst sowie über ihren Alltag als Stiefmutter von fünf Kindern. Viele Freunde und Wegbegleiter meldeten sich nach ihrem Tod öffentlich zu Wort. Ihre IFBB-Kollegin Donnice Chow schrieb: "Ich werde nie verstehen, warum solche schönen Seelen so früh gehen. Dieses Mal tut es besonders weh."

Neben ihrer sportlichen Karriere war Christina besonders für ihre herzliche und liebevolle Persönlichkeit bekannt. Natalie beschrieb sie als "die Art von Freundin, die sich jeder wünscht" und lobte ihren positiven Einfluss auf alle um sie herum. Christina hatte stets ein offenes Ohr und ein großes Herz für ihre Mitmenschen, was ihr breites Netzwerk von Freunden und Bewunderern widerspiegelt. Hinter den Kulissen ihres öffentlichen Lebens legte sie großen Wert auf ihre Familie und Freunde und war für ihre aufrichtige und warme Art geschätzt. Bislang sind die genauen Umstände ihres plötzlichen Todes nicht bekannt.

Instagram / weightsncakes Christina Bitner, Fitnessinfluencerin

Instagram / weightsncakes Christina Bitner, Fitnessinfluencerin

Instagram / weightsncakes Christina Bitner, Fitnessinfluencerin, und ihr Mann

