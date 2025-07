Romantisches Dinner: Jeff Bezos und Lauren zurück in den USA

Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) sind zurück in den USA – frisch verheiratet und bereit für das nächste Kapitel. Nach ihrer glamourösen Hochzeit in Venedig und anschließenden Reisen wurden die beiden laut TMZ am Dienstagabend in Miami Beach gesichtet. Ihr Ziel: ein romantisches Dinner im AVIV, einem schicken Restaurant im 1 Hotel South Beach. Ohne prominente Freunde oder Familienangehörige, nur begleitet von Sicherheitskräften, genossen sie die feine israelische Küche in intimer Zweisamkeit. Nach Wochen des gefeierten Jetset-Lebens als frischgebackenes Ehepaar war dies ein seltener, ruhiger Moment für das Traumpaar.

Die Rückkehr nach Miami ist kein Zufall: Jeff und Lauren besitzen ein luxuriöses Anwesen in der Region – der ideale Rückzugsort nach ihrer internationalen Feier und den High-Society-Treffen. Ihre Hochzeit in Italien war ein Event der Extraklasse, gefolgt von exklusiven Aktivitäten wie Yachtausflügen mit anderen prominenten Gästen. Nun scheint es dem Paar darum zu gehen, einen Gang zurückzuschalten und sich auf den Aufbau ihres gemeinsamen Lebens zu konzentrieren.

Für Jeff ist diese Ehe ein neues Kapitel, nachdem er sein Leben lange auf seine Rolle als erfolgreicher Unternehmer ausgerichtet hatte. Nun scheint er Seite an Seite mit Lauren, die sich als selbstbewusste und stylische Persönlichkeit präsentiert, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Die beiden harmonieren nicht nur auf den gesellschaftlichen Bühnen der Welt, sondern auch im Alltag. Mit ihrer charismatischen Art und der offensichtlichen Freude aneinander ziehen sie alle Blicke auf sich und wirken dabei erstaunlich verliebt.

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez, Venedig 2025

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos, 2025

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos an ihrem Hochzeitswochenende