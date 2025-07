Liebe offiziell: Vivien Wulf und David Degen sind ein Paar

Endlich ist es offiziell: Vivien Wulf (31) ist wieder in festen Händen – und der Glückliche an ihrer Seite ist niemand Geringerer als David Degen (42). Der ehemalige Schweizer Fußballspieler und heutige Präsident des FC Basel bestätigt die Beziehung mit einem stilvollen Pärchenfoto auf Instagram. Darauf zeigen sich die beiden Arm in Arm, elegant gekleidet und mit einem glücklichen Lächeln auf den Lippen. Der Schnappschuss kommt allerdings ganz ohne Worte aus: David verzichtet auf eine Bildunterschrift und deaktiviert zusätzlich die Kommentarfunktion.

Wie sich die Schauspielerin und ihr neuer Partner kennengelernt haben und seit wann die beiden ein Paar sind, ist nicht bekannt. Allerdings kursierten bereits im April erste Spekulationen über eine mögliche Romanze. Zu diesem Zeitpunkt gestand er im FCB-Podcast "Achzädreyenünzig": "Ich habe eine Freundin. Aber mehr möchte ich nicht darüber sagen." Nur wenig später wurden Vivien und David dann gemeinsam bei einer Meisterfeier des Fußballklubs sowie beim Schweizer Cup-Finale gesichtet – was die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln brachte.

Für die 31-Jährige ist es nicht das erste Mal, dass ihr Privatleben für Schlagzeilen sorgt. Erst im April dieses Jahres wurde bekannt, dass sie und Ex-Fußballprofi Alexander Dercho sich nach nur anderthalb Jahren Ehe getrennt haben. Wie enge Freunde gegenüber Bild verrieten, sei das Liebes-Aus jedoch einvernehmlich und im Guten erfolgt. Nun ist Vivien frisch verliebt – und scheint mit David ihr Glück gefunden zu haben.

ARD / Tatiana Huber Vivien Wulf, "Sturm der Liebe"-Schauspielerin

Instagram / vivienwulf Vivien Wulf im Oktober 2024

Instagram / CnucvFIrDYU/?img_index=1 Vivien Wulf und Alexander Dercho im Juni 2022

