Neue Details: Todesursache von Sophia Hutchins ermittelt

Sophia Hutchins ist am 2. Juli bei einem tragischen Unfall in Malibu ums Leben gekommen. Die 29-Jährige fuhr mit einem Quad aus dem Jahr 2013, als sie auf einer Straße auf das Heck eines Mazda-Sedans prallte. Durch die Kollision verlor Sophia laut US Weekly die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte fast 110 Meter in eine Schlucht. Beide Insassen des Mazdas blieben unverletzt. Laut aktuellen Erkenntnissen war überhöhte Geschwindigkeit ein entscheidender Faktor bei dem Unfall. Offenbar war Sophia mit ihrem Quad etwas zu schnell unterwegs.

Sergeant Eduardo Saucedo vom Los Angeles County Sheriff’s Department gab bekannt, dass Sophia auf das vor ihr fahrende Auto aufgefahren ist. "Es sieht so aus, als hätte sie versucht, auszuweichen, war aber zu schnell unterwegs", erklärte er im Interview mit der Daily Mail. Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Hauses von Caitlyn Jenner (75), mit der Sophia eine enge Freundschaft verband. Caitlyn, die von Sophia nicht nur als Managerin, sondern auch als beste Freundin bezeichnet wurde, sprach in einer früheren Aussage von einer schwierigen Zeit, ohne auf Details einzugehen.

Sophia und Caitlyn verband eine besondere Beziehung, die oft von der Öffentlichkeit missverstanden wurde. Seit 2015, dem Jahr von Caitlyns geschlechtsangleichender Operation, waren die beiden Frauen untrennbar miteinander verbunden. Sophia unterstützte Caitlyn bei beruflichen wie auch persönlichen Angelegenheiten und beschrieb sie einst als jemanden, der sie in vielerlei Hinsicht herausfordere. Trotz wiederkehrender Spekulationen über eine romantische Verbindung bestätigten beide stets, dass sie eine platonische Beziehung führten, die auf gegenseitigem Respekt und einer gemeinsamen Sicht auf die Welt basiert.

Getty Images Sophia Hutchins im September 2018 in West Hollywood

Getty Images Sophia Hutchins und Caitlyn Jenner, Februar 2019

Getty Images Sophia Hutchins, Managerin von Caitlyn Jenner

