Nach Scheidung von Sacha: Isla Fisher scherzt über Ehe

Isla Fisher (49) und Sacha Baron Cohen (53) haben nach über einem Jahr der Trennung ihre Scheidung offiziell abgeschlossen. Das frühere Ehepaar verkündete diese Neuigkeit im Juni und hob gleichzeitig hervor, dass sie weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis pflegen und gemeinsam ihre drei Kinder großziehen möchten. Nur wenige Wochen nach dieser Meldung teilte Isla mit einem humorvollen Instagram-Post ihre Gedanken über die Ehe und sorgte damit für Aufsehen. Das Zitat, das sie repostete, besagt, dass viele Frauen heutzutage gegen die Ehe seien, da es sich nicht lohne, "einen ganzen Schwein zu kaufen, um nur ein kleines Würstchen zu bekommen".

Die Schauspielerin und der Komiker, die 2001 ein Paar wurden und 2010 heirateten, waren zuletzt bei den Wimbledon Championships gesehen worden – allerdings getrennt voneinander. Isla kommentierte dies auf charmante Weise mit der Frage, wer währenddessen die Kinder betreue, wenn sie beide doch bei dem Event gewesen seien. Trotz der Trennung bleibt das Verhältnis der beiden scheinbar herzlich, sie tauschen weiterhin freundliche Gesten aus, wie etwa zu Feiertagen oder besonderen Anlässen über die sozialen Medien. Die gemeinsame Ankündigung ihrer Trennung im Jahr 2024, in der sie ihre Scheidung symbolisch als Ende eines langen "Tennismatches" beschrieben, zeugte bereits von ihrem Sinn für Humor und Zusammenhalt.

Isla, die vor allem durch Filme wie "Now You See Me" bekannt wurde, sprach in einem Interview offen über die Herausforderungen der Scheidung. Diese habe sie dazu gebracht, sich selbst neu zu entdecken und auf die Unterstützung ihrer engen Freundinnen zu bauen. Trotz des persönlichen Umbruchs schilderte sie, dass sie und Sacha einen neuen, liebevollen Weg gefunden hätten, ihre Familie zu gestalten. Rückblickend auf ihre langjährige Beziehung betonte die Schauspielerin die Bedeutung von Respekt und Offenheit, um für ihre Kinder ein stabiles Umfeld zu schaffen.

Getty Images Isla Fisher und Sacha Baron Cohen bei einer Netflix-Party 2020

Instagram / islafisher Isla Fisher im Juli 2024

Getty Images Isla Fisher, September 2024