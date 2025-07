Erling Haaland und Isabel verzaubern bei D&G-Show in Rom

Erling Haaland (24) und seine Freundin Isabel Haugseng haben mit ihrem glamourösen Auftritt bei der Dolce & Gabbana Alta Sartoria Show in Rom für Aufsehen gesorgt. Am Dienstag erschienen sie in passenden grauen Outfits und zeigten sich händchenhaltend vor dem Castel Sant'Angelo. Der 24-jährige Stürmer von Manchester City genoss sichtlich seine Sommerpause mit der 21-jährigen Isabel, die in einem funkelnden Paillettenkleid beeindruckte. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, wirkte das Paar verliebt und ausgelassen – nur wenige Tage, nachdem sie gemeinsam auf einer Yacht vor Ibiza gesichtet worden waren, zusammen mit Isabels Mutter und ihrem gemeinsamen Kind, das laut Berichten im Dezember letzten Jahres zur Welt kam.

Erling, der seit 2023 Botschafter der italienischen Luxusmarke ist, zeigte sich bei der Veranstaltung erneut in Kleidung des Labels, mit dem er einen Werbedeal über bis zu 2 Millionen Pfund (etwa 2,3 Millionen Euro) abgeschlossen hat. Nach einer anstrengenden Saison bei Manchester City, die vor zwei Wochen endete, nutzt der norwegische Nationalspieler die freie Zeit zur Regeneration. Isabel, die früher – wie Erling – in der Jugendakademie des Bryne FK spielte, führt ein eher privates Leben abseits der sozialen Medien. Seit Erling jedoch bei Manchester City unter Vertrag steht, wurde sie häufiger bei öffentlichen Anlässen an seiner Seite gesehen und unterstützte ihn auch bei großen Trophäengewinnen.

Das Paar, das sich bereits während Erlings Zeit bei Borussia Dortmund näherkam, teilt eine gemeinsame Vergangenheit und scheint trotz seines zurückhaltenden Lebensstils eine starke Verbindung zu haben. Während die Familie ihr Kind bewusst aus der Öffentlichkeit heraushält, bekamen Fans in der vergangenen Saison dennoch einige Einblicke in ihre Beziehung – etwa bei Feierlichkeiten oder auf Reisen. Für Erling steht bald die Rückkehr auf den Fußballplatz an: Am 9. August wird er im Vorbereitungsspiel gegen Palermo wieder in Aktion zu sehen sein, bevor die Premier-League-Saison für Manchester City beginnt. Bis dahin genießt der Fußballstar noch unbeschwerte Momente mit Isabel und ihrer kleinen Familie.

Getty Images Erling Haaland und Isabel Haugseng Johansen beim Ballon D'Or 2023

Getty Images Erling Haaland mit seiner Partnerin Isabel im Juni 2023

Getty Images Erling Haaland im November 2024