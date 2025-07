Schauspieler Jon Hamm posiert ohne Shirt am Strand in Mexiko

Jon Hamm (54) genießt zurzeit seinen Sommer in Mexiko und zeigt sich dabei in bester Form. Der Schauspieler, der durch die Serie "30 Rock" bekannt wurde, wurde OK! zufolge während eines tropischen Urlaubs gesichtet, wo er ganz offensichtlich die sonnigen Tage und die Abgeschiedenheit des Strandes voll auskostete. An seiner Seite: seine Frau Anna Osceola (37), mit der er seit zwei Jahren verheiratet ist, und Hund Murphy, der das Paar treu begleitete.

In einem Interview im April erklärte Jon gegenüber People, dass er seine freie Zeit am liebsten mit Entspannung verbringt. "Wirklich, wenn ich Zeit frei habe, mache ich am liebsten nichts, weil ich während meiner Arbeitszeit in hundert verschiedene Richtungen gezogen werde", sagte er. Besonders genießt er es, gemeinsam mit seiner Anna zu reisen: "Wenn wir zusammen reisen können, ist das wirklich schön. Wir können dann einfach abschalten und zusammen entspannen, und darauf freue ich mich immer."

Hinter Jon Hamm liegen bewegte Jahre – nicht nur beruflich, sondern auch privat. Ein besonderer Meilenstein war seine Hochzeit mit Anna Osceola im Jahr 2023. Das Paar genießt seine gemeinsame Zeit, unternimmt viel mit Hund Murphy und gleicht den Trubel des Showgeschäfts mit entspannten Reisen aus. Auch über Familienplanung haben die beiden bereits nachgedacht. Gegenüber dem Hollywood Reporter sagte der Schauspieler kürzlich: "Mir ist bewusst, dass ich 53 bin. Ich werde der alte Vater sein, aber so ist das eben. Es könnte eine gute Sache sein. Mal sehen." Bis es so weit ist, scheint das Paar sein Leben jedoch auch zu zweit in vollen Zügen zu genießen.

Getty Images Jon Hamm im Juni 2025 in New York

Getty Images Jon Hamm und Anna Osceola, Juni 2023

Getty Images Anna Osceola und Jon Hamm bei der Pre-Oscar-Party 2023