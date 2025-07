Nate Bargatze hostet: Das musst Du über die Emmys '25 wissen

Als "sauberer Komiker" wurde Nate Bargatze (46) vor über 20 Jahren mit Stand-up bekannt. Nun darf der bekannte Comedian die 77. Emmy Awards moderieren und damit in die Fußstapfen von Jimmy Kimmel (57) und Stephen Colbert (61) treten, wie CBS bekannt gab. Die prestigeträchtige Veranstaltung findet am Sonntag, dem 14. September, live im Peacock Theater in Los Angeles statt und wird um 20 Uhr ausgestrahlt. Nate, der zuvor durch seinen Auftritt bei Saturday Night Live und seine Zusammenarbeit mit CBS im vergangenen Jahr mit seiner Weihnachtsspezialshow Aufmerksamkeit erregte, beschrieb die Einladung als "eine große Ehre" und plant eine unvergessliche Show für Zuschauer weltweit: "Ich freue mich sehr darauf, einen Abend zu gestalten, den Familien auf der ganzen Welt genießen können", betonte er im Gespräch mit Variety.

Die Emmy-Nominierungen wurden von Harvey Guillén, dem beliebten Disneystar Brenda Song (37) und Cris Abrego enthüllt. Besonders erfolgreich war die Serie "Severance" von Apple TV+, die mit beeindruckenden 27 Nominierungen anführt. Die Gewinner des Vorjahres, darunter die FX-Serie "Shōgun" mit 18 Auszeichnungen, haben die Messlatte hochgelegt. Die diesjährigen Kategorien versprechen erneut hochkarätige Spannung, besonders in den Bereichen Drama und Comedy. Television Academy-Vorsitzender Cris Abrego lobte Nate Bargatze als Moderator mit einem humorvollen Stil, der generationsübergreifend begeistert. Auch Hollywood-Urgesteine wie Harrison Ford (83) gehen ins Rennen. Der Indiana Jones-Star ist als "Herausragender Nebendarsteller in einer Comedy-Serie" für seine Performance in "Shrinking" nominiert.

Ein weiteres Highlight unter den Nominierungen ist Martin Scorsese (82), der diesmal nicht für seine Regiearbeit, sondern für seine außergewöhnliche Gastrolle in der Comedyserie "The Studio" Anerkennung findet. Die Serie handelt von einem fiktiven Filmstudio und Martin überzeugte das Publikum in einer denkwürdigen Pilotfolge. Es bleibt abzuwarten, ob der erfolgreiche Filmemacher bald auch einen Emmy als Schauspieler sein Eigen nennen darf. Seine vielseitige Karriere beweist einmal mehr, dass er auch mit über 80 Jahren die Unterhaltungsbranche auf außergewöhnliche Weise bereichert. Doch einen Fehlschlag bedauert er laut Hollywood Reporter bis heute: Zu den bittersten Erfahrungen des Oscar-Preisträgers zählt die 2016 gestartete HBO-Serie "Vinyl". Trotz eines Budgets von etwa 100 Millionen US-Dollar und einer geplanten zweiten Staffel blieb der erhoffte Erfolg aus.

Getty Images Comedian Nate Bargatze besucht die Vanity Fair Oscar Party in in Beverly Hills, California 2025.

Getty Images Brenda Song, Schauspielerin

Getty Images Martin Scorsese im Oktober 2024