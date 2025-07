So süß begann die Lovestory von Daymian Weiß und Smilla

Daymian Weiß und Smilla Eckerle, beide bekannt aus dem Reality-TV, haben kürzlich ihre Beziehung mit einem romantischen Video offiziell gemacht. Doch wie genau hat diese Lovestory angefangen? Im Interview mit Promiflash schildert Daymian die magischen ersten Momente: Die beiden lernten sich Anfang Juni bei einem Influencer-Event auf Mallorca kennen. Bereits dort funkte es gewaltig zwischen ihnen. "Wir haben getanzt, gelacht und intensive Gespräche geführt", erinnert sich der ehemalige KDRS-Teilnehmer und betont: "Wir haben sofort die Anziehungskraft gespürt und wollten uns gar nicht mehr loslassen."

Besonders unvergesslich war für beide ihr spontanes erstes Date. Nach dem Event wollte Daymian den gemeinsamen Moment kurzerhand verlängern und schlug vor, den Rückflug nach Deutschland zu verschieben. So verbrachten sie einen weiteren Tag auf der Sonneninsel, genossen Zeit am Strand und kamen sich schließlich auch körperlich immer näher. "Da wurde mir klar, wie toll Smilla ist", schwärmt Daymian über die romantischen Stunden. Was als spontane Entscheidung begann, entwickelte sich zu einem unvergesslichen Tag, der den Grundstein für ihre junge Liebe legte.

Inzwischen zeigen sich die beiden Turteltauben auch öffentlich als Paar und lassen ihre Fans an ihrem Glück teilhaben. Besonders Daymian scheint bei romantischen Gesten ganz in seinem Element zu sein und sich bei der Inszenierung für Social Media ordentlich ins Zeug zu legen. In ihrem Instagram-Video zur Bekanntgabe der Beziehung überraschte er Smilla mit einem liebevoll arrangierten Moment in einem Fotoautomaten – dekoriert mit Blumen, herzförmigen Luftballons und einem Papier mit der Aufschrift: "Will you be mine?" (dt.: Willst du mit mir gehen?) – eine Frage, die Smilla sogleich euphorisch bejahte und ihr Wort mit einem Kuss besiegelte.

