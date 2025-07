"Temptation Island"-Nastasia Martinez und Tobi sind getrennt

Zuletzt zeigten sich Nastasia Martinez und ihr Partner Tobi bei Ex on the Beach gemeinsam vor der Kamera. Als Paar stellten sie ihre Beziehung auf die Probe und absolvierten den Test mit Bravour. Dass die Beziehung der einstigen Temptation Island-Verführerin einige Baustellen aufweist, bemerkten die Zuschauer wohl schnell. Diese Probleme konnten die beiden offensichtlich nicht lösen. Auf TikTok teilt Nastasia jetzt ein Video, in dem sie sich in einer leeren Wohnung befindet. Dazu schreibt sie: "Du fängst mit 25 noch mal von null an, obwohl du vor ein paar Monaten gedacht hast, du hast es geschafft."

Ihre Aussage konnten offenbar nicht alle ihre Zuschauer deuten. In den Kommentaren wird Nastasia gefragt: "Getrennt? Was? Warum?" Sie antwortet darauf: "Er hat keine Gefühle mehr." Eine andere Userin fragt sich, warum die Reality-TV-Bekanntheit nicht bei der "Ex on the Beach"-Reunion anwesend war, die erst kürzlich abgedreht wurde. Nastasia verrät, dass sie zu diesem Zeitpunkt noch mit Tobi zusammen war und es deshalb "unnötig" gewesen wäre. Wie lange die Trennung der beiden her ist, verrät die 25-Jährige nicht.

Vor rund einem Jahr hatte Nastasia ihre Liebe zu Tobi noch voller Stolz öffentlich gemacht. Damals teilte die Influencerin auf Instagram ein Pärchenfoto und schrieb: "Endlich offiziell und kein Verstecken mehr seit einem Jahr." Zuvor hatte sich Nastasia während ihrer Zeit bei "Temptation Island" noch zurückhalten müssen – denn dort sorgte sie als Verführerin für Aufsehen, vor allem durch ihre frühere Affäre mit Mou. Der Realitystar ist mittlerweile auch von seiner damaligen Partnerin Vivien Tzouvaras getrennt.

Instagram / nastiaxx_ "Temptation Istand"-Verführerin Nastasia Martinez und ihr Freund

Instagram / tobiidan "Temptation Island"-Verführerin Nastasia Martinez' Freund Tobi

Instagram / nastiaxx_ Nastasia Martinez, "Temptation Island"-Verführerin

