Ross Antony spricht offen über Liebe, Krisen und neue Ziele

Ross Antony (51) begeistert mit seinem neuen Album "100 Jahre gute Laune", das bekannte Hits wie "Singin’ in the Rain" oder "Walking on Sunshine" mit deutschen Texten präsentiert. Der Schlagersänger möchte mit den fröhlichen Liedern Freude und Positivität in schwierigen Zeiten vermitteln. Im Interview mit KURIER verriet er, dass er sich bewusst gegen traurige Klänge entschieden habe, um in der aktuellen, von Krisen geprägten Welt Hoffnung und Leichtigkeit zu verbreiten. Neben seiner Musik teilt Ross auch persönliche Einblicke, wie den Verlust seines Vaters im Jahr 2017, und betont, wie viel Unterstützung er in dieser schweren Zeit von seinen Fans erfahren hat.

Seine Familie und Freunde spielen für Ross Antony eine zentrale Rolle. Vor allem sein Ehemann Paul Reeves (51), mit dem er seit 24 Jahren zusammen ist, gibt dem Sänger immer wieder Halt. "Wir sprechen sofort, wenn Probleme auftauchen, und manchmal hilft auch ein Streit, um weiterzukommen", so Ross. Die beiden treten auch beruflich gemeinsam auf, etwa mit ihrem Weihnachtsprogramm "Unser lustiges Weihnachten". Auch auf die ehrlichen Ratschläge seiner Mutter hört Ross: Diese motivierte ihn dazu, mehr auf seine Gesundheit zu achten, woraufhin er in den letzten zwei Jahren 27 Kilo abnahm.

Ross' Liebe zur Familie und sein großes Herz wurden auch bei einem Besuch in seiner Heimatstadt Bridgnorth deutlich. In unmittelbarer Nähe zu seiner Taufkirche pflegt er eine ganz besondere Verbindung zum Grab seines Vaters. Dort sucht er regelmäßig die Ruhe, spricht mit ihm und fühlt seine Gegenwart als Quelle der Inspiration. Diese tiefe Verbundenheit findet sich auch in seiner Musik und seinem Wesen wieder – ein Künstler, der es versteht, Lebensfreude und emotionale Nähe zu vereinen.

Getty Images Ross Antony, Entertainer

Instagram / rossantonycom Ross Antony, Schlagerstar

Getty Images Paul Reeves und Ross Antony bei der Premiere von "Moulin Rouge"