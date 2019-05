Die Katze ist endlich aus dem Sack! Vor wenigen Minuten bestätigte der Sender RTL: Gerda Lewis (26) ist die neue Bachelorette. Schon vor Tagen erfuhr Promiflash aus Insider-Kreisen, dass die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Gerda bereits mitten in den Dreharbeiten steckt. Jetzt ist es offiziell. Doch was hält die Männerwelt von der öffentlich bereits bekannten Junggesellin? Promiflash hat bei einigen Ex-Kuppelshow-Teilnehmern nachgehakt.

Kevin Pander ist Feuer und Flamme für das blonde Model: "Optisch und charakterlich einfach top. Ich habe sie letztes Jahr auf einer Veranstaltung persönlich kennengelernt und finde sie einfach mega-sympathisch und authentisch", erklärte der einstige Bewerber um das Herz von Nadine Klein (33) und fügte hinzu: "Ich glaube, sie wird die Jungs gut ins Schwitzen bringen!" Auch sein Staffel-Kollege Sascha Schmitz kann der durchtrainierten Beauty viel abgewinnen: "Ich kann nicht viel zu Gerda sagen, nur so viel, dass sie ein sehr hübsches Mädchen ist und ich es jetzt schon sehr bereue, im letzten Jahr teilgenommen zu haben." Ein Urteil, dem sich auch Kevin anschließt.

Rafi Rachek kennt die Influencerin schon seit Längerem, weshalb er ihr die Rolle als Rosenkavalierin definitiv zutraut: "Gerda ist jemand, die immer das sagt, was sie denkt, auch wenn das vielleicht nicht bei jedem gut ankommt." Niklas Schröder (30) hingegen bewertet die Wahl zugunsten des Fitnessmodels deutlich kritischer: Der Rosen-Boy von 2017 (Jessica Paszka, 29) hätte es besser gefunden, wenn die Bachelorette eine weniger bekannte Person gewesen wäre. "Einfach mal eine normale, bodenständige Frau casten und dazu vernünftige Männer, die Bock haben, sich zu verlieben", findet der Osnabrücker. Dennoch wünsche er Gerda viel Erfolg auf ihrem Weg.

