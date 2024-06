Cool oder fraglich? So findet Jenny Saro neue Bachelorette

2023 suchte Jennifer Saro (28) als die Bachelorette nach der großen Liebe. Und auch in diesem Jahr wagt sich eine neue Dame in ihre Fußstapfen – mit Stella Stegmann (26) verteilt erstmals eine queere Lady die Rosen sowohl an Männer als auch an Frauen. Doch was hält Jenny von ihrer Nachfolgerin und dem neuen Konzept? Auf dem Lascana Summer Event gibt sich die Brünette sichtlich erfreut über die bevorstehende Staffel der beliebten Datingshow. Im Interview mit Promiflash verrät sie dazu deswegen auch: "Ich finde es sehr cool, dass sie queer ist."

Trotz ihres Enthusiasmus für die unerwartete Änderung ist sie sich jedoch auch nicht ganz sicher, ob Stella sich letztlich binden kann – denn diese hatte zuvor schon über ihre Bindungsängste gesprochen. "Und da frage ich mich einfach, wie sie das erklären", meint Jennifer weiter. Besonders, da dies völlig entgegen ihrer eigenen Auffassung des Formats sei, hinterlasse es sie mit einem kleinen Fragezeichen. "Das war für mich irgendwie immer so, dass das der Sinn von der Bachelorette ist – dass man eben diese eine Person findet", begründet die Influencerin abschließend gegenüber Promiflash.

Zwar hatte Jennifer in der vergangenen Staffel von "Die Bachelorette" Kandidat Fynn Lukas Kunz (26) kennen und lieben gelernt, jedoch sollte die Beziehung der beiden keine Zukunft haben. Erst im Januar dieses Jahres gaben die beiden ihre Trennung bekannt. "Fynn und ich haben uns getrennt. Wir haben uns im Guten getrennt. Fynn ist ein toller Mensch, aber wir haben einfach gemerkt, wir sind nicht die richtigen Partner füreinander", hieß es damals in der Instagram-Story der alleinerziehenden Mutter.

Stella Stegmann, TV-Bekanntheit

Fynn Lukas Kunz und Jennifer Saro im September 2023 in Berlin

