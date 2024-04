Bot sich Bachelorette Stella Stegmann als Escort-Dame an?

Stella Stegmann (26) ist die neue Bachelorette – und schon gibt es pikante Gerüchte über die Beauty. Denn wie Bild berichtet, soll die Influencerin früher einmal auf einer Webseite als Escort-Dame zu buchen gewesen sein. Dem Magazin zufolge soll sie dort unter dem Namen Georgina aufgeführt worden sein, Fotos in Unterwäsche inklusive. Einige Stunden mit Stella sollen einen vierstelligen Betrag gekostet haben.

Aktuell ist das Profil dort nicht mehr verfügbar. Gegenüber der Zeitung erklärt eine Mitarbeiterin, man kenne in der Vermittlungsagentur keine Stella oder Georgina – demnach ist es nicht klar, ob es sich dabei tatsächlich um die aktuelle Rosenlady handelte. Dass die Wahlmünchnerin in der Erotikbranche zu Hause ist, ist bekannt: Immerhin war sie bereits das Wiesn-Playmate 2019 und zeigte sich im Playboy supersexy in Tracht. Auch Playmate des Jahres war sie schon.

Während all die Gerüchte über sie im Umlauf sind, freut sich Stella derzeit auf ihre neue Rolle als Bachelorette. Gegenüber RTL erklärte sie: "Ich bin verliebt in das Format und bin positiv aufgeregt. Denn ich stehe gerne im Mittelpunkt und glaube, das wird voll mein Ding sein!" Erstmals verteilt sie Rosen an Männer und Frauen – denn sie ist die erste bisexuelle Bachelorette.

Anzeige Anzeige

RTL / Pascal Bünning Stella Stegmann, die Bachelorette 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / stella_tiana Stella Stegmann, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Stella wirklich als Escort gearbeitet hat? Ja, das kann ich mir vorstellen. Nein, das sind nur gemeine Gerüchte. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de