Dominik Stuckmann ist skeptisch gegenüber neuer Bachelorette

Vor wenigen Wochen wurde die neue Bachelorette bekannt gegeben: In diesem Jahr wird Stella Stegmann (26) die Rosen an die Singles verteilen! Dominik Stuckmann (32), der im Jahr 2022 selbst der Bachelor war, weiß ganz genau, was man als TV-Rosenkavalier mitbringen muss. Offenbar ist er aber noch unsicher, ob die Ex-Too Hot To Handle: Germany-Kandidatin die richtige Wahl für die Position der Bachelorette ist. "Ich hab sie mal angeschaut und ich bin ein bisschen zwiegespalten", gibt er gegenüber Promiflash zu. Doch woran liegt das? "Ich kenne sie zwar nicht persönlich, aber anscheinend war sie schon mal in einem anderen Format und meinte dort, dass sie für eine Monogamie nicht gemacht ist und eine Partnerschaft eigentlich gar nicht in ihrem Leben funktioniert", erklärt er. Daher steht Dominik der Brünetten "erst mal sehr skeptisch" gegenüber.

Freundin Anna Rossow (35), die das Herz des Ex-Bachelors vor zwei Jahren erobern konnte, sieht das etwas gelassener als ihr Liebster. "Ich glaube, sie bringt Unterhaltungsfaktor mit. Zehn von zehn", lenkt sie im Interview ein. Dass Anna in der neuen Bachelorette so viel Potenzial sieht, hängt wahrscheinlich nicht nur mit Stellas lockerer Art zusammen – denn es gibt in diesem Jahr eine absolute Neuerung! Erstmalig buhlen nicht nur Single-Männer um das Herz der Junggesellin, sondern auch Frauen.

Anna könnte zumindest recht damit behalten, dass die Staffel mit Stella für viel Entertainment sorgen wird. In einem früheren Promiflash-Interview machte die queere Rosenkavalierin nämlich bereits Andeutungen, die auf eine spannende Reise schließen lassen. Die neue Junggesellin wird wohl nichts anbrennen lassen, denn in dem Gespräch betonte sie, dass sie in Datingshows keinerlei Hemmungen habe: "Ich habe mir eigentlich gar keine Grenzen gesetzt. Ich bin ein sehr offener Mensch. Genau das, was ich im realen Leben mache, mache ich auch in so einer Show!"

RTL / Pascal Bünning Stella Stegmann, die Bachelorette 2024

Instagram / stella_tiana Stella Stegmann, "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidatin

