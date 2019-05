Die Sportlerwelt ist in tiefer Trauer! Bart Starr ist am Samstag im Alter von 85 Jahren verstorben. Der ehemalige Footballer galt als einer der besten Quaterbacks, den die US-amerikanische Geschichte je gesehen hat. 16 Jahre lang spielte er erfolgreich für die Green Bay Packers – ihm zu Ehren wurde sogar der Bart Starr Award ins Leben gerufen, der jährlich an einen American-Football-Spieler der NFL verliehen wird. Nun ist der beliebte Ex-Spieler infolge seines gesundheitlichen Zustandes verstorben.

In einem offiziellen Statement heißt es: "Wir sind traurig, feststellen zu müssen, dass unser Mann, Vater, Großvater und Freund Bart Starr von uns gegangen ist." Zugleich gab seine Familie die Ursache für das Ableben der Sportlegende bekannt: "Er kämpfte mit Mut und Entschlossenheit gegen den schweren Schlaganfall, den er im September 2014 erlitten hatte. Aber seine letzte Krankheit war zu viel, um sie zu überwinden."

Seinen Verbliebenen bliebe er weniger als der wohl beste Quarterback in Erinnerung, sondern vielmehr als der Mensch, der sich hinter dem Erfolg verbarg: "Sein wahres Vermächtnis wird immer die respektvolle Art und Weise sein, mit der er Menschen behandelt hat, sowie sein demütiges Auftreten und sein großzügiger Geist."

Getty Images Bart Starr, ehemaliger Quaterback

Getty Images Bart Starr

Getty Images Bart Starr, ehemaliger Quaterback



