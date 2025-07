P. Diddy droht Haft: Was erwartet ihn nach dem Schuldspruch?

Sean "Diddy" Combs (55) steht nach einem aufsehenerregenden Prozess vor einer ungewissen Zukunft. Der einst gefeierte Musikmogul wurde am Mittwoch, dem 2. Juli, von einem Gericht in Manhattan wegen Transports zu Zwecken der Prostitution in zwei Fällen schuldig gesprochen. Schwerwiegendere Anklagen – darunter sexualisierter Menschenhandel und Bildung einer kriminellen Vereinigung – wurden jedoch fallengelassen, wie einige Prozessbeobachter bereits im Vorfeld vermutet hatten. Doch wie geht es jetzt weiter für den 55-Jährigen? Obwohl das Strafmaß für die verurteilten Taten bis zu zehn Jahre Haft vorsieht, erwarten Experten wie der von People zitierte ehemalige Staatsanwalt Neama Rahmani, dass Diddy glimpflich davonkommen wird: "Er wurde von den schwersten Anklagepunkten freigesprochen – das war ein überwältigender Sieg der Verteidigung und ein enormer Verlust für die Staatsanwaltschaft", erklärt Neama und fügt hinzu: "Wahrscheinlich wird er wenig bis gar keine Haftzeit bekommen."

Während des Prozesses wurden Diddy schwerwiegende Vorwürfe gemacht, darunter die Organisation von "Freak Off"-Partys, bei denen laut der Staatsanwaltschaft Personen unter Drogen gesetzt und zu extremen sexuellen Handlungen gezwungen worden seien. Die Verteidigung leugnete die Anschuldigungen bis zuletzt vehement. Eine Entscheidung des Richters, ob Diddy bis zur Urteilsverkündung auf Kaution entlassen wird, steht aktuell noch aus, doch seine Anwälte kämpfen darum, ihn so bald wie möglich wieder auf freien Fuß zu setzen. "Bringt ihn zu seiner Familie zurück – sie warten auf ihn", betonte Marc Agnifilo, der Anwalt des Rappers.

Für Diddy, der vor Bekanntwerden der Anschuldigungen auf eine große Fangemeinde blicken konnte, markiert das Urteil einen tiefen Einschnitt in seine Karriere und sein Leben. Der Vater von sieben Kindern hat in den letzten Jahrzehnten ein Millionenimperium aus Musik und Mode aufgebaut und zeigte sich auch im Gerichtssaal zuletzt geerdet: Nach dem Urteil betete er auf Knien und nahm den Applaus von anwesenden Unterstützern entgegen. Der Fall und schockierende Aussagen von Zeugen wie Cassie (38) werfen jedoch dunkle Schatten auf eine Karriere, die einst von Glamour und Erfolg geprägt war. Wie es für den Unternehmer weitergeht und ob er tatsächlich schon bald wieder im Kreise seiner Liebsten den nächsten großen Business-Coup planen darf, bleibt spannend.

Frederick M. Brown/ Getty Images P. Diddy, Rapper

Theo Wargo/Getty Images P. Diddy bei einem Konzert in New York City

Getty Images Cassie Ventura und P. Diddy im April 2017