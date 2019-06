Vor einigen Tagen ging ein Schock durch die Sportwelt! Der US-amerikanische Volleyball-Spieler Eric Zaun beging am 11. Juni Selbstmord. Obwohl er eine vielversprechende Karriere vor sich hatte, stürzte er sich aus dem 29. Stock seines Hotelzimmers in Atlantic City. Familienmitglieder, Freunde und Fans sind in tiefer Trauer, doch nicht nur die: Auch sein Volleyball-Partner Avery Drost kann nur schwer mit dem tragischen Verlust umgehen.

Auf volleyballMag.com verabschiedet sich Avery in einem langen, emotionalen Brief von Eric: "Ich habe keine Worte, um zu beschreiben, wie sehr der Verlust meines Freundes Eric Zaun wehtut." Zwei Tage vor der Tragödie hatte das Duo noch zusammen das Finale des AVP New York City Open bestritten. "Und plötzlich werde ich von Trauer übermannt und realisiere, dass ich ihn so viel mehr hätte wertschätzen müssen."

Der Gedanke daran, dass Eric innere Qualen durchlebt habe, nage nun an Avery: "Ich habe nie tief genug in ihn hineingeschaut, um zu erkennen, wie es ihm wirklich geht." Der 32-Jährige habe sich auch nie vorstellen können, dass sein Kumpel seinem Leben selbst ein Ende setzen könnte. "Als ich den Anruf bekam, dass er tot ist, wollte ich zu ihm und ihn halten und ich merkte, dass ich alles dafür tun würde, noch einmal die Möglichkeit dazu zu haben."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / averydrost Avery Drost und Eric Zaun

Instagram / ericzaunbeachvolley Eric Zaun, Profi-Volleyballer

Instagram / ericzaunbeachvolley Eric Zaun im März 2017



