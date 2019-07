Die deutsche Kinolandschaft trauert um eine Filmlegende: Der deutsche Erfolgs-Produzent Artur Brauner ist diese Woche verstorben – er wurde 100 Jahre alt. Anlässlich seines runden Geburtstages im vergangenen Spätsommer wurde der Cineast mit einer großen Gala im Zoo Palast in Berlin geehrt. Zu der Feier, die seine Tochter Alice organisiert hatte, kamen viele Filmgrößen wie Mario Adorf (88), Klaus Maria Brandauer und Armin Müller-Stahl. Nun bestätigte ein Familienmitglied den Tod des Filmemachers.

Laut Bild soll der 100-Jährige am Sonntag in Berlin verstorben sein. "Wir sind in tiefer Trauer", teilte ein Mitglied der Familie der Zeitung mit. Weiter wurde berichtet, dass der gebürtige Pole einen Schwächeanfall nicht überlebt haben soll – Vorerkrankungen waren bei dem Filmemacher allerdings nicht bekannt. Vor zwei Jahren verstarb Arturs Frau Maria im Alter von 90 Jahren.

Artur Brauner hat ein beeindruckendes Leben hinter sich: Er verlor während des Holocausts 49 Verwandte. Trotz dieses Schicksals hegte er keinen Groll, sondern baute sich in Deutschland eine neue Existenz auf: Der Kino-Mann war verantwortlich für über 300 Filme wie unter anderem "Der brave Soldat Schweijk" (1960), "Die weiße Rose" (1982) und "Hitlerjunge Salomon" (1990).

Getty Images Artur Brauner im Februar 2018 in Berlin

Getty Images Artur Brauner (M.) mit seinem Enkel David Zechbauer und seiner Tochter Alice Brauner

Getty Images Artur Brauner im August 2008 in Berlin



