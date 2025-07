Letzte Chance: Diese Filme und Serien verschwinden bei Prime

Amazon Prime Video räumt auch im Juli 2025 kräftig auf. Zahlreiche Filme und Serien verschwinden in den kommenden Tagen und Wochen aus dem Angebot des Streaming-Dienstes, wie Netzwelt berichtet. Zu den ersten Titeln, die bereits am 1. Juli entfernt wurden, gehörten "Black Swan", "King Arthur: Legend of the Sword" und "The Tree of Life". Serienfans müssen sich am 10. Juli von "Save Me" verabschieden, während Filme wie der Thrillerklassiker "Basic Instinct" nur noch bis zum 9. Juli verfügbar sind. Einige Highlights wie die Herr der Ringe-Trilogie oder Christopher Nolans "Tenet" haben noch kein konkretes Datum für ihre Entfernung, könnten das Angebot aber auch bald verlassen.

Die entfernten Inhalte betreffen nicht nur Klassiker, sondern auch moderne Erfolge und weniger bekannte Perlen. Werke wie "The Amazing Spider-Man" und dessen Nachfolger, die "Die Bestimmung"-Reihe oder "Nightcrawler", werden dem Streaming-Service ebenfalls den Rücken kehren. Oftmals verlieren Titel ihre Lizenzrechte, wodurch sie aus dem Programm herausgenommen werden müssen. Ob und wann einige von ihnen zurückkehren, bleibt ungewiss. Fans der Serie "Supernatural" müssen ebenfalls stark sein, denn auch die Mystery-Serie rund um die Brüder Sam und Dean Winchester fliegt aus dem Angebot.

Für viele Zuschauer könnte das plötzliche Verschwinden eines Films oder einer Serie frustrierend sein, denn oft bleibt nicht genug Zeit, um gewünschtes Material noch rechtzeitig zu sehen. Klassiker wie "Black Swan" oder die fantasievolle "Herr der Ringe"-Reihe locken nicht nur Filmliebhaber, sondern wecken auch nostalgische Gefühle. Experten halten es für unwahrscheinlich, dass die Inhalte zeitnah wiederkommen. Daher könnte sich der Juli für Abonnenten von "Amazon Prime Video" zu einem Sprint durch ihre Watchlists entwickeln, bevor die Inhalte endgültig verschwinden.

Getty Images Jensen Ackles und Jared Padalecki, "Supernatural"-Stars

ZUMA PRESS, INC. / ActionPress Ian McKellen als Gandalf in "Herr der Ringe"

Collection Christophel Natalie Portman in "Black Swan"

