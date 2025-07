So war Felix' Korb in der Rosennacht für Bachelors-Aylin

Kandidatin Aylin musste in Folge fünf der diesjährigen Staffel von Die Bachelors ihre Koffer packen. Nach einem Einzeldate mit Bachelor Felix Stein in der vorherigen Folge war klar: Für die beiden funkte es nicht genug, um weiterzumachen. Die letzte Rose ging an eine andere Kandidatin – und Aylin verabschiedete sich überraschend gelassen. "Ich war weder traurig noch verärgert. Das hat mich selbst überrascht", sagte sie im Interview mit Promiflash und wirkte dabei gefasst.

Noch am selben Abend suchte der 32-Jährige das Gespräch mit Aylin, um ihr seine Entscheidung zu erklären. Doch auf Verständnis stieß er bei der abgewiesenen Kandidatin nicht. "Ab diesem Zeitpunkt war ich nur noch genervt", sagte die ehemalige Teilnehmerin und betonte, dass sie keinerlei Interesse an weiteren Gesprächen hatte: "Ich wusste, dass auch diese Unterhaltung nicht wirklich was bringen wird." Der Grund für das mangelnde Verständnis? Die beiden waren offenbar einfach zu unterschiedlich: Während Felix laut Aylin eher albern war, sei ihr selbst ein ernsthafter Umgang wichtig gewesen. Dies sei ihr bereits während ihres gemeinsamen Einzeldates bewusst geworden.

Trotz des enttäuschenden Endes blickt Aylin heute positiv auf ihre Zeit in der beliebten Datingshow zurück. Die Teilnahme bereut sie keineswegs – denn sie entschied sich bewusst dafür, ihren Werten treu zu bleiben: "Unsere Vorstellungen waren unterschiedlich und das hat man gespürt." Mit ihrer gelassenen Haltung ist es Aylin gelungen, den Abschied ohne großen Groll zu verarbeiten. Es bleibt also eine Erfahrung, die die ehemalige Teilnehmerin mit einem Lächeln in Erinnerung behält.

RTL, RTL / Felix Stein Collage: Felix Stein und Aylin, "Die Bachelors"-Kandidaten 2025

Getty Images Felix Stein, "Die Bachelors"-Teilnehmer

RTL / Felix Stein Aylin, "Die Bachelors"-Kandidatin