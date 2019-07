Was für ein offenes Mama-Update von "Berghebamme"-Star Judith Hoersch (38)! Nachdem bereits Ex-"Lena Lorenz – Willkommen im Leben"-Darstellerin Patricia Aulitzky (40) im vergangenen Jahr heimlich Mama wurde, verkündete nun auch Judith ihre Schwangerschaft. Sie hatte Patricias Rolle in der ZDF-Produktion übernommen. Im kommenden Oktober soll ihr erstes Kind das Licht der Welt erblicken! Doch wünscht die Schauspielerin sich eher einen Sohn oder eine Tochter?

Aktuell kennen Judith und ihr Langzeitpartner Joe Berger das Babygeschlecht noch nicht – und das soll auch so bleiben! "Was kommt, wird gewickelt", stellte die Mama in spe jetzt im Bild-Interview klar. Es sei ihr "ehrlich gesagt auch wurscht, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Ich habe da keinen speziellen Wunsch", führte die 38-Jährige weiter aus. Sie wünsche sich eine ganz normale Geburt im Krankenhaus und die Hauptsache sei, dass ihr Kind gesund ist.

Bislang fühlt sich Judith in ihrer Schwangerschaft topfit – kein Wunder, bei dem Programm, das sie durchzieht! "Ich achte darauf, dass ich gut schlafe, ich meditiere jeden Morgen, damit ich klar im Kopf bin, mache Yoga und gehe immer noch bergwandern", offenbarte die werdende Mutter. Doch so ganz spurlos scheint die Schwangerschaft an ihr auch wieder nicht vorbei zu gehen: Sie müsse dabei nämlich öfter Pausen einlegen, fügte sie hinzu.

Instagram / judithhoersch Judith Hoersch, Mai 2019

Clemens Bilan/Getty Images for MADELEINE Judith Hoersch, Schauspielerin

Instagram / judithhoersch Schauspielerin Judith Hoersch, Mai 2019

