Das nächste "Berghebamme"-Baby kommt! Erst im Februar verkündete Ex-"Lena Lorenz – Willkommen im Leben"-Star Patricia Aulitzky (39), dass sie bereits im Herbst still und heimlich Mama wurde. Aus privaten Gründen verließ sie Ende vergangenen Jahres die ZDF-Produktion. Ihre Rolle der Hebamme Lena Lorenz wird seitdem von Judith Hoersch (38) gespielt – und die tut es ihrer Vorgängerin nun gleich. Auch die Kölnerin erwartet ihr erstes Kind: Im Oktober soll ihr Spross das Licht der Welt erblicken!

Im Gespräch mit Bunte offenbarte die werdende Mama, dass das Kind nicht im Drehplan der Familien-Serie gestanden habe. "Es stand auch noch nicht in unserem privaten Drehplan. Aber es war sehr erwünscht und die Freude war groß", offenbarte sie weiter. Anfangs sei die Kölnerin unsicher gewesen, wie die Produktion auf die Nachricht reagieren würde. Letztendlich sei die Reaktion jedoch durchweg positiv gewesen, plauderte die 38-Jährige weiter aus.

"Sie sagten, wir machen das jetzt, wir passen die Geschichten alle an, und die Produktion sowie das ZDF waren an meiner Seite", verriet die Blondine. Fans der Serie dürfen also gespannt sein, ob Judiths Serienfigur ebenfalls bald schwanger wird.

Getty Images Judith Hoersch, Schauspielerin

Getty Images Judith Hoersch in Berlin, 2015

Getty Images Judith Hoersch bei der "Buddy"-Premiere, Dezember 2013

