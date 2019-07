Die Welt muss sich von Youtube-Star Grant Thompson verabschieden! Der 38-Jährige wurde durch seine Social-Media-Serie "The King of Random" bekannt. Seinen über 11 Millionen Followern zeigte er seit rund neun Jahren in unterhaltsamen Videos die verschiedensten Sachen – über Experimente, Life Hacks und interessante Projekte war alles dabei. Doch jetzt werden traurige Nachrichten bekannt: Grant starb bei einem tragischen Paragliding-Unfall!

Grants Bruder Mark bestätigte den Tod gegenüber TMZ. Am Montag war der Lebemann zu einem Paragliding-Ausflug aufgebrochen – kehrte aber nicht mehr zurück. Der Flugsportler war während seines Trips plötzlich vom Radar verschwunden und war auch nicht mehr über sein Handy erreichbar. Daraufhin hatte die örtliche Polizei eine Suchaktion gestartet. Einen Tag später wurde dann seine Leiche geborgen, samt einer Videokamera, die nun den genauen Unfallhergang rekonstruieren soll.

Auf der Instagram-Seite von "The King of Random" verabschiedeten sich seine ehemaligen Kollegen und richteten sich auch an ihre zahlreichen Fans: "Grants Vermächtnis wird auf dem Kanal und in der von ihm kreierten globalen Gemeinschaft weiterleben." Der 38-Jährige habe seine Fans geliebt und sie würden sich wünschen, dass ein jeder zu seinen Ehren einen Akt der Liebe vollziehen würde.

Instagram / thekingofrandom YouTube-Star Grant Thompson

