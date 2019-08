Die Nachricht von Helmut Krauss' Tod sorgte am Donnerstagabend für große Trauer: Im Alter von 78 Jahren war der Darsteller des Nachbarn Paschulke aus der beliebten Sendung "Löwenzahn" gestorben. Knapp 38 Jahre hatte der Augsburger für die lehrreiche Kinderserie vor der Kamera gestanden und sich damit in die Herzen der Zuschauer gespielt. Dutzende Fans nahmen im Netz Abschied von Krauss.

Auf dem Facebook-Account von Promiflash häufen sich nur wenige Stunden nach der traurigen Meldung bereits zahlreiche Kommentare und Beileidsbekundungen: "Ein Teil meiner Kindheit ist fort... Ruhe in Frieden!", trauert ein User, andere schreiben: "R.I.P. Er war mein Lieblingsnachbar seit meiner Kindheit" und "In Gedanken bin ich bei seiner Familie!" Auf der Kurznachrichten-Plattform Twitter meldeten sich gar so viele User betrübt zu Wort, dass die Stichworte "Herr Paschulke" und "Helmut Krauss" es zwischenzeitlich am Abend auf Platz 3 und 4 der Liste der am meisten getweeteten Sachen in Deutschland schafften.

Nach dem Ende der Originalsendung mit Peter Lustig (✝78) hatte Krauss auch an der Fortsetzung des ZDF-Formats mit Guido Hammesfahr mitgewirkt. Erst im Juli war er zuletzt am Set gewesen und soll sich laut dem Sender ganz emotional mit den Worten "Hier gehöre ich hin" von seinen Kollegen verabschiedet haben.

United Archives GmbH Peter Lustig und Helmut Krauss in der Serie "Löwenzahn"

ZDF/Antje Dittmann Guido Hammesfahr und Helmut Krauss in "Löwenzahn"

Schwarz,Ole/ZDF Helmut Krauss und Guido Hammesfahr in "Löwenzahn"



