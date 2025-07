Dennis hat die Wahl: Wer muss kurz vorm KDRS-Finale gehen?

In der zehnten Folge von Kampf der Realitystars geht es Schlag auf Schlag: Nach Giuliana Farfallas (29) Ausscheiden zu Beginn der Episode mussten auch Laura Blond, Pinar Sevim und Frank Fussbroich (57) um ihren Verbleib bangen. Die drei lieferten in der neuen Challenge die schwächsten Leistungen ab und standen somit vor einer schweren Entscheidung. Wer von ihnen sollte das Rennen um den Sieg kurz vor dem Finale verlassen? In einem unerwarteten Twist durften sie selbst entscheiden, wem sie diese Entscheidung übertragen. Ihre Wahl fiel auf Dennis Lodi, der letztlich zwei der Kandidaten nach Hause schicken sollte.

Laura Blond profitierte von einer geschickten Strategie: Mit ihrem Einfluss brachte sie die anderen dazu, Dennis als Entscheidungsträger zu bestimmen. Dennis fühlte sich ihr gegenüber verpflichtet, weil Laura ihn zu Beginn der Staffel vor einem Rauswurf bewahrt hatte. Diese alte Allianz zahlte sich nun aus: Dennis entschied, Laura eine letzte Chance zu geben und schickte damit Pinar und Frank nach Hause. Während Laura nun feiern kann, verabschiedeten sich die beiden mit emotionalen Worten. "Schade, dass man nicht mehr Realitystar 2025 wird, aber ich wollte dabei sein und ich war bei 'Kampf der Realitystars' – Oh mein Gott, ich war dabei. Das hätte niemand für möglich gehalten", freute sich Pinar. Frank hingegen freute sich vor allem auf die Worte seiner Frau: "Das war’s. Aber das Schöne ist, ich weiß genau, die Elke, die wird weinen vor Freude, wenn ich sie anrufe und die wird sagen: 'Scheiß drauf, scheiß aufs Finale. Hauptsache, du bist wieder bei mir.'"

Laura hatte sich in der aktuellen Staffel zuvor auch nicht gescheut, Bündnisse zu knüpfen, um ihre Position zu stärken – selbst wenn sie dafür über versprochene Loyalitäten hinwegsehen musste. Zu Beginn hatte sie sich zwar noch mit Giuliana und Tara verbündet, um die Frauen ins Finale zu bringen, doch schlussendlich zögerte sie nicht, Giuliana aus dem Rennen zu werfen, als es für sie von Vorteil war. Mit ihrer durchdachten Strategie hat sie sich nun tatsächlich einen Platz im großen Finale gesichert.

RTLZWEI Dennis Lodi, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2025

RTLZWEI Pinar Sevim, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

RTLZWEI Frank Fussbroich, TV-Urgestein

