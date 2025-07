Liebeskrise ade: Katy Perry und Orlando strahlen gemeinsam

Orlando Bloom (48) und Katy Perry (40) trotzen den Trennungsgerüchten. Nach mehreren Wochen voller Spekulationen, dass das Paar in einer tiefen Krise steckt, melden sie sich mit einem gemeinsamen Schnappschuss auf Instagram. Das Foto, das der Fluch der Karibik-Star postet, zeigt die beiden in einem glücklichen Moment auf einer Jacht. Der Schauspieler hat dabei ihre Tochter Daisy auf den Schultern und lächelt sie an, während die Sängerin an seiner Seite strahlt. Auch Flynn, Orlandos Sohn aus seiner Ehe mit Miranda Kerr (42) ist auf dem Bild zu sehen.

Das Familienfoto scheint auf der Jacht des Milliardärs Jeff Bezos (61) aufgenommen worden zu sein. Vor knapp zwei Wochen besuchte Orlando die Hochzeit des Amazon-Chefs mit seiner Auserwählten Lauren Sánchez (55). Bei diesem wichtigen Termin ließ sich Katy allerdings nicht blicken. Bei einem Dinner vor den Feierlichkeiten wurde ihr Verlobter stattdessen mit einer unbekannten Dame gesehen, wodurch weitere Spekulationen um die Hollywoodstars ins Rollen gebracht wurden.

Katy und Orlando verbindet seit 2016 eine turbulente Liebesgeschichte mit Höhen und Tiefen. Nach einer kurzzeitigen Trennung feierte ihre Liebe 2019 ein romantisches Comeback, das in einer Verlobung am Valentinstag gipfelte. Im August 2020 wurde ihre Tochter Daisy Dove geboren. Doch Mitte Juni berichtete ein Insider gegenüber Page Six: "Es ist aus. Sie warten nur darauf, dass Katys Tour vorbei ist, bevor sie sich trennen."

Anzeige Anzeige

Instagram / orlandobloom Katy Perry, Orlando Bloom, Daisy und Flynn, Sommer 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / orlandobloom Orlando Bloom, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, März 2025