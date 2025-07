Jamal Musiala meldet sich nach seiner Wadenbeinbruch-OP

Bittere Nachrichten für den FC Bayern und seine Fans: Jamal Musiala (22) hat sich im Viertelfinale der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain schwer verletzt. Der Nationalspieler zog sich beim unglücklichen Zusammenstoß mit PSG-Torhüter Gianluigi Donnarumma (26) einen Wadenbeinbruch und Bänderverletzungen im Sprunggelenk zu. Kurz vor der Halbzeitpause des Spiels, das die Bayern am Ende 0:2 verloren, war es zu der verhängnisvollen Szene gekommen. Nur wenige Tage zuvor hatte Jamal erstmals die prestigeträchtige Rückennummer 10 des Vereins getragen.

Am Montag wurde der Mittelfeld-Star in der Unfallklinik Murnau operiert, und die Ärzte zeigten sich zufrieden mit dem Verlauf des Eingriffs. In einem Instagram-Video aus dem Krankenhaus wandte sich Jamal nun erstmals direkt an seine Fans. "Ich möchte mich für die großartige Unterstützung bedanken, die ich von euch allen erhalten habe. Es bedeutet mir wirklich sehr viel", sagte der Bayern-Spieler sichtlich gerührt. Jamal betonte zudem, dass weder Gianluigi noch jemand anderes Schuld an seiner Verletzung trage: "Situationen wie diese können passieren." Solche Worte des Verständnisses fanden jedoch nicht alle, denn Bayern-Kapitän Manuel Neuer (39) äußerte Kritik am riskanten Eingreifen des PSG-Keepers.

Jamal, der seit seinem Bundesliga-Debüt mit 17 Jahren als Ausnahmetalent gilt, wird voraussichtlich den Großteil der Hinrunde verpassen. Sein Trainer Vincent Kompany hofft auf ein Comeback Ende des Jahres, abhängig von der Heilung und der anschließenden Reha. In der Zwischenzeit wird der deutsche Rekordmeister versuchen, den Ausfall zu kompensieren – keine leichte Aufgabe für die bereits angeschlagene Offensive. Vor der Saison hatten Stars wie Leroy Sané (29) und Thomas Müller (35) den Verein verlassen. Währenddessen bleibt Jamal optimistisch: "Ich werde die Zeit nutzen, um wieder zu Kräften zu kommen und positiv zu denken."

Getty Images Jamal Musiala beim Champions-League-Spiel FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain

Getty Images Jamal Musiala wird beim Fifa Club World Cup 2025-Spiel weggetragen

Getty Images FC-Bayern-Spieler Jamal Musiala beim Spiel gegen den FC Augsburg