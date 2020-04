Mitte Mai ist es so weit: Die Kult-Serie "Löwenzahn" flimmert dann schon seit 40 Jahren über die deutschen Fernsehbildschirme. Zu Ehren des Geburtstags sollen noch einmal einige alte Aufzeichnungen und sogar eine neue Spezial-Folge ausgestrahlt werden. Alles begann 1980 mit dem "Löwenzahn"-Urgestein Peter Lustig (✝78), der jedoch 2016 starb. Danach zog Fritz Fuchs mit seinem Berner Sennenhund Keks in den bunten Bauwagen. Immer mit dabei war außerdem Nachbar Paschulke. Für die Dreharbeiten des neuen Jubiläums-Specials ging es für den Fritz-Fuchs-Darsteller Guido Hammesfahr dann sogar nach Südafrika.

Das ZDF teilte mit, dass am 16. und 17. Mai mehrere Jubiläums-Sequenzen im Kika und ZDF ausgestrahlt werden: Neben den "Löwenzahn"-Klassikern mit Peter Lustig soll auch die allererste Episode mit Fritz Fuchs sowie eine mit beiden Darstellern gezeigt werden. In Gedenken an den verstorbenen Helmut Krauss – Nachbar Paschulke – wurde zudem eine Spezial-Folge zusammengestellt. In den Südafrika-Ausgaben, die extra für den runden Geburtstag aufgezeichnet wurden, wird es um ökologische Themen und wilde Tiere gehen. "Wir haben Elefanten, Giraffen, Nashörner, junge Geparden, Babykrokodile und sogar Löwen vor der Kamera. Das ist unheimlich aufregend, bedeutet aber auch, dass viele Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen", verrät Regisseur Axel Ranisch (36).

Als der Moderator Peter Lustig im Februar 2016 an einer Krebserkrankung starb, ehrte der TV-Sender ZDF diesen mit einer ganz besonderen Geste: In der "Löwenzahn-Nacht" wurden noch einmal eine Vielzahl an Folgen der beliebten Serie gezeigt. Der Darsteller mit Nickelbrille und Latzhose gilt von Beginn an als das Gesicht der Serie.

Pressefotos ZDF Fritz-Fuchs-Darsteller Guido Hammersfahr in der Folge "Löwenzahn: Brücken - Die geniale Verbindung"

United Archives GmbH/ActionPress Helmut Krauss und Peter Lustig in "Löwenzahn"

United Archives GmbH Peter Lustig und Helmut Krauss in der Serie "Löwenzahn"



