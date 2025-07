Moderner Robin Hood? YouTuber MrBeast verschenkt Inseln

MrBeast (27), mit bürgerlichem Namen Jimmy Donaldson, hat sich als Wohltäter und außergewöhnlicher Content Creator einen Namen gemacht. Der 27-jährige YouTube-Star beeindruckt mit einer Großzügigkeit, die ihresgleichen sucht: Er verschenkt Häuser, verlost ganze Inseln und unterstützt Bedürftige weltweit. In seinen Videos dokumentiert er spektakuläre Aktionen wie die Heilung von 1.000 Blinden oder die Finanzierung von Brunnenbauprojekten in Afrika. Darüber hinaus hat er unzählige Autos verschenkt sowie Lebensmittel, Schuhe oder Technik an Bedürftige verteilt. All das hat er in weniger als einem Jahrzehnt erreicht – und dabei seine Reichweite und Werbeeinnahmen konsequent in seine Projekte reinvestiert.

Doch der Erfolg bringt auch Herausforderungen mit sich. Neben viel Lob für seine großzügigen Projekte sah sich MrBeast in der Vergangenheit auch mit Kritik konfrontiert. 2024 distanzierte er sich von Missbrauchsvorwürfen gegen ein ehemaliges Teammitglied, im darauffolgenden Jahr geriet seine Show "Beast Games" wegen angeblich problematischer Produktionsbedingungen in die Schlagzeilen. Auch ein KI-Tool, das 2025 ohne seine Zustimmung mit seinem Gesicht warb, sorgte für Aufsehen, bis es kurz darauf gestoppt wurde. Diese Vorfälle werfen hin und wieder einen Schatten auf das strahlende Image des YouTube-Stars – doch er scheint fest entschlossen, seine Plattform weiterhin für das Gute zu nutzen.

Mit mehr als 412 Millionen Followern ist MrBeast derzeit der erfolgreichste Creator der Welt. Sein Vermögen, das auf über 910 Millionen Euro geschätzt wird, ermöglicht ihm nicht nur außergewöhnliche Spendenaktionen, sondern stärkt auch seinen Einfluss in der digitalen Welt. Allein im vergangenen Jahr soll er rund 50 Millionen Euro durch seine YouTube-Inhalte verdient haben. Mit seiner Vision und seinem Ehrgeiz hat Jimmy einen Weg geschaffen, wie Social Media gezielt für wohltätige Zwecke eingesetzt werden kann – und wer weiß, welche bahnbrechenden Ideen er in seinen Dreißigern noch verwirklichen wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images MrBeast, YouTuber

Anzeige Anzeige

Getty Images MrBeast, YouTuber

Anzeige Anzeige

Instagram / mrbeast YouTuber MrBeast, April 2024

Was haltet ihr von MrBeasts Aktionen, ganze Inseln zu verschenken? Absolut faszinierend! Ich finde es toll, dass er so großzügig ist. Klingt nach einem PR-Gag. Wirklich notwendig ist das nicht. Ergebnis anzeigen