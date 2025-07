Daran merkte Nico Schwanz, dass Dodi die Frau fürs Leben ist

Nico Schwanz (47) und Viktoria Schuler, die er liebevoll Dodi nennt, haben sich nach zwei Jahren Beziehung verlobt. Im Interview mit Promiflash teilt der Reality-TV-Star mit, woran er merkte, dass Dodi die Richtige ist: "Diese Frau wollte ich von der ersten Begegnung an festhalten!" Die Entscheidung sei ihm schnell klar gewesen, auch wenn er im Vorfeld wenig über das Thema Hochzeit sprach: "Ich habe schnell gemerkt, bei Dodi und mir geht es nicht um eine gute, heiße Zeit miteinander, sondern darum, dass wir uns in allen Lebenslagen unterstützen möchten, Verantwortung füreinander tragen wollen und in Zeiten von Tiefpunkten, Trauer oder Krankheit füreinander da sein möchten." Nach ihrer Zeit bei Forsthaus Rampensau sei ihm endgültig klar geworden: Sie gehören zusammen.

Dodi hatte früh das Gefühl, dass Nico der Mann ist, mit dem sie ihr Leben verbringen möchte. Im Gespräch mit Promiflash gibt sie zu, dass sie Nico sogar direkt sagte, sie könnten bald heiraten. "Ich dachte, er liebt mich nicht so sehr wie ich ihn", erinnert sie sich an Momente, in denen Nico das Thema mied. Doch dieser hatte einen Plan: Nico wollte mit einem Überraschungsmoment punkten, bei dem Dodi nicht mit einem Antrag rechnet.

Bereits vor einigen Tagen hatten die beiden die frohe Nachricht der Verlobung mit ihren Fans geteilt. Der Antrag fand an der romantischen Ostseeküste in Travemünde statt. Nico hatte alles bis ins Detail vorbereitet: Dodi wurde mit verbundenen Augen durch die Straßen geführt, bevor sie an einer liebevoll geschmückten Location überrascht wurde. Ihr kleiner Hund durfte bei diesem besonderen Moment natürlich nicht fehlen.

Instagram / _missdodi Nico Schwanz und Dodi Schuler im Februar 2025

Instagram / nicoschwanz Dodi und Nico Schwanz, Reality-TV-Stars

Natalia van der Smissen Nico Schwanz, Dodi und ihr Hund, Juli 2025