Unter uns war für Olivia Burkhart (22) ein guter Start in die Schauspielkarriere! Von April 2015 bis September 2016 war die Blondine als Rolf Jägers (Stefan Franz, 53) Tochter Fiona in der Daily Soap zu sehen – und brachte ziemlich viel Aufregung in die Schillerallee. Nach ihrem Serien-Aus war es lange still um die Schauspielerin geworden. Promiflash verrät Olivia jetzt, wie es ihr nach dem Abschied aus der RTL-Produktion ergangen ist: Sie hat ihr Abitur nachgeholt und mittlerweile sogar eine eigene Webserie.

"Meine Priorität ist die Schauspielerei, aber ich wollte mir mit dem Abitur die Möglichkeit geben, neben meinem Hauptberuf, dem Schauspielen, studieren zu können und mich weiter zu bilden", erklärt die 22-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Ihre Zeit bei "Unter uns" hat sie besonders gut in Erinnerung behalten, denn dort habe sie ihr Handwerk erlernen und entwickeln können. "'Unter uns' war eine sehr gute Schule, ich bin gerade 18 geworden, als ich dort anfing. Ich habe viel gelernt und viele Erfahrungen mitnehmen können. Dafür bin ich sehr dankbar", zieht sie ein Fazit und freut sich nun auf weitere Projekte.

In der Mystery-Serie "True Demon", die es bei YouTube zu sehen gibt, spielt sie den Internet-Star Anna. Nach dem Verschwinden einer Freundin gerät sie in ein unerwartetes Abenteuer und nimmt ihre Follower mit in ein spannendes Fantasy-Drama. Ob sie schon bald in einem anderen Format zu sehen sein wird, will Olivia vorerst nicht verraten. "Was alles Schauspielerische angeht: Lasst euch überraschen", gibt sie sich geheimnisvoll und lässt die Fans auf mehr hoffen.

