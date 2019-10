Ob Olivia Burkhart (22) dem Schillerkiez jemals wieder einen Besuch abstatten wird? Knapp anderthalb Jahre war die Schauspielerin bei Unter uns in die Rolle der Fiona Jäger geschlüpft. Bis sie der Daily im September 2016 den Rücken kehrte, hatte sie als Serientochter von Rolf Jäger (gespielt von Stefan Franz, 53) den Plot ganz schön aufgemischt. Seitdem ist zwar einige Zeit ins Land gezogen, aber den Fans brennt trotzdem eine Frage unter den Nägeln: Kann sich Olivia eine Rückkehr vorstellen?

Auf Promiflash-Nachfrage nahm die 22-Jährige ihren Bewunderern den Wind aus den Segeln. "Ich denke nicht, da ich finde, dass die Geschichte von Fiona Jäger auserzählt ist", lautete ihre Antwort. "In der letzten Szene, in der Fiona zu sehen war, lag sie im Bikini am Strand. Ich denke mal, dass sie sich ein gutes Leben macht", malte sie sich das heutige Leben ihrer Figur im Kopf aus.

Mittlerweile hat die Darstellerin sogar eine eigene Webserie namens "True Demon" und wohnt bereits seit vier Jahren nicht mehr in Köln. Der Kontakt zu ihren ehemaligen Kollegen sei deshalb ein wenig eingeschlafen. "Kontakte verlieren sich ja leider oft durch einen Umzug und wenn man nicht mehr täglich zusammen arbeitet", erzählte sie. Lustigerweise sei sie aber nun mit Barbara Prakopenka (27) befreundet, die auch mal für "Unter uns" vor der Kamera stand. "Dort haben wir aber nie zusammen gedreht. Wir haben uns später zufällig kennengelernt", plauderte Olivia aus.

Sonstige Olivia Burkhart in der Mystery-Serie "True Demon"

Instagram / lyn.olive Olivia Burkhart, ehemalige "Unter uns"-Darstellerin

Coldrey,James/ActionPress Schauspielerin Barbara Prakopenka im Februar 2016

