Heidi Klum am Set von "Der Teufel trägt Prada 2" gesichtet

Heidi Klum (52) sorgt für Aufsehen in New York! Das Model wurde am Set der mit Spannung erwarteten Fortsetzung von "Der Teufel trägt Prada" gesichtet. Fotografen lichteten Heidi bei den Dreharbeiten in verschiedenen Looks ab: mal in einem violetten Abendkleid von Maria Lucia Hohan, mal im schicken Anzug. Fans spekulieren daher bereits fleißig, ob sie – wie im ersten Teil von 2006, wo sie sich selbst spielte – wieder in einer Gastrolle zu sehen ist. Details zu ihrer Beteiligung bleiben jedoch vorerst geheim.

Heidi selbst heizt die Gerüchte um ihren Auftritt zusätzlich an: Auf Instagram postet sie ein Umstyling-Video mit dem berühmten Zitat von Miranda Priestly: "That's all." Abseits von Heidi wurden bereits zahlreiche bekannte Gesichter für die Fortsetzung bestätigt. Anne Hathaway (42) und Emily Blunt (42) kehren in ihre Rollen der gestressten Assistentinnen Andy und Emily zurück. Ob sie jedoch im Sequel noch immer unter dem Pantoffel der strengen Chefredakteurin, gespielt von Meryl Streep (76), stehen, bleibt abzuwarten. Fans dürfen sich zudem auf Stanley Tucci (64) als Nigel freuen.

In den vergangenen Tagen kursierten immer wieder Aufnahmen der Dreharbeiten im Netz. Besonderes Augenmerk bekam dabei die Mode, die die Darsteller präsentieren – immerhin sorgte der erste Teil in den 2000er-Jahren für unvergessliche Modehighlights. Die Mode in "Der Teufel trägt Prada 2" stößt bislang allerdings auf gemischte Reaktionen. Während einige es erfrischend finden, eine realistischere Darstellung der Kleidung von Modefachleuten zu sehen, kritisieren andere Fans auf Plattformen wie Reddit, die Outfits seien unvorteilhaft und losgelöst von der High-Fashion-Ästhetik des ersten Films. Wie das fertige Resultat im Film letztendlich aussehen wird, bleibt dennoch spannend.

Anzeige Anzeige

IMAGO / ABACAPRESS Heidi Klum am Set vom "Der Teufel trägt Prada"-Sequel

Anzeige Anzeige

Imago Anne Hathaway und Meryl Streep bei den Dreharbeiten zu "Der Teufel trägt Prada 2"

Anzeige Anzeige

ActionPress Tracie Thoms und Anne Hathaway am Set von "Der Teufel trägt Prada 2"