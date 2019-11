Eddy Mock hat keinen Bock auf 'ne schnelle Nummer! Bis vor Kurzem suchte der Lockenschopf im Fernsehen ein zweites Mal nach seinem Glück und seiner großen Liebe: Bei Bachelor in Paradise sollte für den charmanten Junggesellen endlich die Richtige dabei sein. Doch bereits in der zweiten Folge musste Eddy seine Koffer packen, da keine der Ladys ihm eine Rose überreicht hatte. Mit Promiflash sprach der Single nun über's Daten und seine Vorlieben – auf einen simplen One-Night-Stand hat Eddy absolut keinen Bock!

Promiflash traf den ehemaligen Bachelorette-Kandidaten von 2018 auf der Musikvideo-Premiere von Julian F. M. Stoeckels (32) neuer Single "Wodka für die Königin" in Berlin. Dort plauderte der Kuppelshow-Experte aus, wie er in Zukunft die Frauen für sich gewinnen möchte. "Mit 28 bin ich wirklich an einem Punkt angekommen, an dem ich denke, ich möchte das, was ich zu geben habe, nicht jeder geben. Ich ziehe ein schönes, intensives Gespräch, es klingt zwar krass, aber Deep-Talk definitiv einer heißen, versauten Nacht vor", stellte der Kölner klar.

Unter einer Bedingung würde er sich allerdings doch auf eine spontane Nachtschicht mit einer Lady einlassen – wenn davor eine gute Unterhaltung stattgefunden hat: "Wenn beides zusammenkommt, Jackpot!" Noch geht Eddy solo durchs Leben. Aber wer weiß, vielleicht wickelt ihn schon bald eine junge Dame mit einer tiefsinnigen Konversation um den Finger. Wie findet ihr es, dass der TV-Star ein Gespräch einem Schäferstündchen vorzieht? Stimmt ab.

TVNOW "Bachelor in Paradise"-Kandidat Eddy Mock

Anzeige

MG RTL D Eddy Mock, "Die Bachelorette"-Kandidat 2018

Anzeige

MG RTL D Eddy, Bachelorette-Kandidat 2018

Anzeige

Wie findet ihr es, dass der TV-Star ein Gespräch einem Schäferstündchen vorzieht? Ich finde Eddys Einstellung bemerkenswert und löblich. Das ist doch Schwachsinn. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de