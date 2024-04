Komisch? Prinz William kriegt Spielzeug für Kate geschenkt

Am Donnerstag nahm Prinz William (41) einen Termin in der St. Michael's Church of England High School war. Wie People berichtet, wurde der zukünftige König vor Ort mit zahlreichen Geschenken für seine an Krebs erkrankte Ehefrau Prinzessin Kate (42) überhäuft. Im Interview verrät die an der Highschool angestellte Schulpsychologin Kerry Whitehouse, dass der Royal unter anderem mit Lego-Sonnenblumen beschenkt wurde. "Das Bauen von Dingen ist therapeutisch und Sonnenblumen stehen für Glück, Positivität und Stärke", erklärt Kerry. Zudem habe William Sonnenblumenkerne erhalten, "um Samen der Positivität zu säen".

"Wir wollten keine Blumen schenken, sondern etwas Bedeutsames, das das Thema des Tages [psychische Gesundheit] repräsentiert", begründet Kerry die Wahl der Geschenke. William schien sich über das Spielzeug sehr gefreut gehabt zu haben. "Er bedankte sich bei uns und sagte, dass das Lego im Haus gut ankommen würde", schildert Kerry. Ob sich der Prinz mit seiner Aussage auf Kate oder seine drei Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (6) bezog, bleibt zur Spekulation offen. Der 41-Jährige soll die Schule voll beladen mit den Geschenken verlassen haben.

Nach wochenlangen Spekulationen hatte Kate im März ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht. Seitdem ist die Sorge um die Prinzessin groß. Wie The Mirror berichtete, soll ein Royal-Fan William auf einem anderen Termin darum gebeten haben, gut auf Kate aufzupassen.Der Brite habe daraufhin wohl seine Hand auf die Schulter der Frau gelegt und gesagt: "Das werde ich!". William soll von den liebevollen Gesten für seine Gattin sehr gerührt gewesen sein.

Getty Images Prince William, 2024

Getty Images Prinz William, 2024

