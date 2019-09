Wem Janine Christin Wallat (24) im Paradies wohl alles eine Rose geben würde? Seit Mitte August besteht kein Zweifel mehr: Die einstige Der Bachelor-Kandidatin wagt in puncto TV-Dating einen weiteren Versuch. Nachdem sich weder Daniel Völz (34) als ihr Traumprinz entpuppte noch ihre Teilnahme bei Take Me Out erfolgreich lief, versucht die 24-Jährige in der diesjährigen Staffel von Bachelor in Paradise ihr Glück. Im Interview mit Promiflash plauderte sie vorab darüber, welche Ex-Bachelorette-Boys sie gerne genauer auf den Zahn fühlen würde.

"Wenn ich mir jemanden aussuchen dürfte, den ich näher kennenlernen könnte, dann wäre es auf jeden Fall der Manuel Dichtl. Den finde ich sehr cool von der Art", meinte die Blondine gegenüber Promiflash im Crusz Berlin. Der ist aktuell als Teilnehmer allerdings noch nicht bestätigt. "Wen ich auch ganz cool finde, ist zum Beispiel der Eddy. Ich finde, der wirkt immer sehr ruhig und zurückhaltend, aber ich glaube, der hat's faustdick hinter den Ohren. Stille Wasser sind tief", verriet sie weiter. Zu guter Letzt hat Janine auch ein Auge auf Aurelio Savina (41) geworfen. "Das ist einer, der mir aus allen Staffeln immer in Erinnerung geblieben ist. Er ist eine polarisierende Person. Ein bisschen Macho-angehaucht, aber das finde ich gar nicht so schlecht", lauteten ihre Worte.

Des Weiteren gab sie ihren Fans Aufschluss darüber, wie sie sich im Paradies möglicherweise verhalten könnte. "Ich würde ich selber bleiben, immer wieder in die Offensive gehen und vielleicht nicht ganz so tief blicken lassen und ein bisschen vorsichtiger sein mit dem, was ich manchmal sage", lautete ihre Devise. Ob sie das vor laufenden TV-Kameras auch in die Tat umsetzen wird?

MG RTL DMG RTL D Mauel Dichtl, Ex-Bachelorette-Kandidat 2018

TVNOW "Bachelor in Paradise"-Kandidat Eddy Mock

TVNOW "Bachelor in Paradise"-Kandidat Aurelio Savina

