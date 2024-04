Rumer Willis spricht Klartext: Will sie ein zweites Kind?

Rumer Willis (35) spricht offen über ihre weitere Familienplanung. In einer Fragerunde via Instagram-Story stellte ein Fan die folgende Frage: "Ideale Zeit, wenn du ein weiteres Kind willst?" Die Schauspielerin erklärt daraufhin offen: "Hoffentlich bald." Dazu teilt sie ein süßes Foto mit ihrer einjährigen Tochter Louetta. An anderer Stelle wurde Rumer nach "Babynamen, die du nicht benutzt hast" gefragt. Die wolle sie "für das nächste Kind aufheben", antwortet die "Schön bis in den Tod"-Darstellerin und postet ein Video, in dem sie die Augenbrauen hochzieht, während sie verschmitzt in die Kamera lächelt.

In ihrer Rolle als Mutter scheint Rumer komplett aufzugehen. In einem älteren Instagram-Post erklärte die 35-Jährige, dass sie dank ihrer Tochter den Weg zurück zu sich selbst gefunden habe. "Ich habe ein Menschenleben auf die Welt gebracht, habe eine Hausgeburt (ohne Medikamente) umgeben von meiner Familie erlebt. Ich navigierte eine neue Beziehung während und nach der Schwangerschaft, habe mich in die kleine Liebe meines Lebens Lou verliebt", schrieb sie. Die "What Lies Ahead"-Darstellerin habe durch Louettas Geburt ihr Trauma geheilt und gelernt, sich mehr denn je selbst zu lieben.

Erst vor wenigen Tagen feierte Louetta ihren ersten Geburtstag. Im Netz richtete Rumer einige emotionale Worte an ihren Sprössling: "Oh meine kleine zarte Tochter, ich kann es nicht glauben, du bist eins! Dieses letzte Jahr mit dir war das beste Jahr meines Lebens. Lou, ich habe noch nie eine Liebe wie deine gekannt. Du bist das leckerste, schönste, klügste, lustigste, süßeste Mädchen, das ich kenne."

Anzeige Anzeige

Getty Images Rumer Willis, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit Töchterchen Louetta

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Rumer so offen über ihre Familienplanung spricht? Ich finde es toll, dass sie ihre Fans daran so teilhaben lässt. Na ja, ich finde, sie sollte solche Themen lieber privat halten... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de