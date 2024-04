Bushido schenkt Anna-Maria Ferchichi einen Lamborghini!

Bushido (45) und Anna-Maria Ferchichi (42) sind auch nach zwölf Ehejahren noch immer total verliebt! Ihren Alltag in Dubai zeigen die beiden gerne in den sozialen Medien. Dort berichtet die Influencerin von einem teuren Geschenk, das sie von ihrem Mann bekommen hat. "Wie krass großzügig ist mein Mann? Er hat mir einfach einen Lamborghini 'Urus S' geschenkt", schwärmt Anna-Maria in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Das ist mein Wagen und ich kann die Farbe machen, wie ich will." Die achtfache Mama entschied sich für ein pinkfarbenes Modell. "Ihr werdet mich für komplett verrückt halten", schmunzelt sie.

Dass Anna-Maria mit ihrem neuen Wagen für Aufsehen sorgt, scheint sie nicht zu stören. "Ich finde, hier in Dubai muss das so sein. Man kann das nirgendwo auf der Welt machen, außer vielleicht in Miami oder Dubai. Ich kann es einfach gar nicht glauben. Richtig, richtig schön", stellt sie klar. Dass Bushido ihr so ein teures Geschenk macht, ist für Anna-Maria unbegreiflich: "Kann es kaum erwarten! Von Herzen – Danke."

Bei dem Ehepaar scheint sich momentan einiges zu verändern – Anna-Maria und Bushido bauen ihr Traumhaus! "Ich fahre gleich dorthin, wo wir unser wunderschönes Haus bauen. Viele von euch wissen es glaube ich schon – nächsten Sommer ist es fertig", freute sich die 42-Jährige im Netz und fügte hinzu: "Ich bin immer ganz aufgeregt, wenn ich in diese Community fahre, weil es einfach wunderschön dort ist."

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Influencer

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im April 2024

