Die Sportwelt trauert um einen großen Box-Sportler: Dwight Ritchie ist tot! Ritchie hat in seinem jungen Leben bereits 21 Profikämpfe im Ring absolviert, davon 19 gewonnen. In seinem letzten Kampf verpasste er seinen australischen Superweltler-Titel nur knapp. Nun kam es während des heutigen Trainings für seinen bevorstehenden Rückkampf gegen Michael Zerafa zum tödlichen Kollaps. Besonders tragisch: Der Weltergewichtler hinterlässt drei junge Töchter.

Am Samstag trainierte der 27-Jährige mit seinen Trainern im Ring, wobei er einen starken Körpertreffer einstecken musste. Für einen Profi-Boxer generell keine Ausnahmesituation, trotzdem sackte er danach direkt zusammen und musste wiederbelebt werden. Jeder Versuch blieb jedoch vergeblich, der Sportler starb noch im Ring. Sein Promoter gab den Tod seines Schützlings auf Facebook bekannt: "Schockiert und mit großer Traurigkeit müssen wir bekannt geben, dass der kämpfende Cowboy Dwight Ritchie bei der Tätigkeit verschieden ist, die er am meisten liebte." Dwight würde allen als einer der größten australischen Talente in Erinnerung bleiben.

Auch sein Box-Kollege Tim Tszyu, gegen den er seinen letzten Kampf verlor, meldete sich tief betroffen auf Facebook: "Heute haben wir einen Champion im und auch außerhalb des Rings verloren. Meine Gedanken und Gebete sind bei seiner Familie."

Cameron Spencer / Getty Images Dwight Ritchie, Sportler

Mark Kolbe/Getty Images Dwight Ritchie im Juni 2019

Getty Images Dwight Ritchie, australischer Boxer



