Melanie Müller (31) startet wieder voll durch! Erst Anfang Oktober brachte die Ballermann-Sängerin ihr zweites Kind – den kleinen Matty – zur Welt. Doch von einer Babypause sah sie ab und lieferte nur eine Woche nach der Geburt wieder eine Performance auf der Bühne ab. Sie drehte sogar bereits ein neues Musikvideo. Keine Frage, für ihre Arbeit und diese Tempo muss die 31-Jährige vollkommen fit sein. Deswegen hat sie auch wieder begonnen, viel Sport zu treiben!

"Jetzt kann es wieder losgehen!", schrieb die ehemalige Bachelor-Kandidatin unter ihrem neusten Foto-Beitrag auf Instagram – und hängte im Anschluss den Hashtag #StolzAufMich an die Bildbeschreibung an. Auf dem Schnappschuss zeigte sich die zweifache Mama mit ihrem Trainer. Beide posierten lächelnd und spannten vor der Kamera ihre Oberarme an. Melanie sieht aus, als sei sie schon wieder in absoluter Topform.

Die Community der Sängerin zeigte sich entsprechend euphorisch und begeistert von Mellis After-Baby-Body. "Wie kann man nach so kurzer Zeit schon wieder so einen flachen Bauch haben?", fragte eine beeindruckte Userin. Eine andere Followerin, die ebenfalls stolze Mutter zu sein scheint, kommentierte den Beitrag mit: "Das nenn' ich mal Rückbildung! Ich bin definitiv im falschen Kurs!"

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller beim Sport

Anzeige

Instagram / melanie.mueller_offiziell/ Melanie und Matty Müller

Anzeige

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller und Matty im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de