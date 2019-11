Melanie Müllers (31) Baby hält den Schlagerstar nicht vom Arbeiten ab! Erst Anfang Oktober bekam die Sängerin ihr zweites Kind – und gönnte sich seitdem keine längere Auszeit: Nur eine Woche nach der Geburt von Söhnchen Matty stand die 31-Jährige bereits wieder auf der Bühne. Wie sie ihr Arbeitsleben mit ihrer Mutterrolle vereint, stellte sie nun unter Beweis: Die "Malle muss laut"-Interpretin nahm ihren Säugling für einen Videodreh einfach mit in eine Tabledance-Bar.

Melanie postete jetzt ein Instagram-Video vom Set ihres neuen Musikvideos. "Wir sind hier, Metropolis, zum Making of Videodreh von 'Gemma zu mir oder gemma zu dir'. Lasst euch überraschen. Und wir haben sogar Matty wieder mit dabei", erklärte die Blondine in dem Clip über die laute Hintergrundmusik hinweg. Dabei filmte sie auf ihren Spross, um den sich währenddessen eine Nanny kümmerte. Das Kind trug in dem Moment keinen Gehörschutz.

Mit dem Kurzfilm handelte sich die Sängerin einen ganz schönen Shitstorm ein: Viele ihrer Follower zeigten kein Verständnis dafür, dass sie ihr Baby mit in die Bar nahm. "Wäre besser, wäre er daheim geblieben. Entschuldige, aber was tust du dem kleinen Mann an? Kann ich nicht verstehen", schrieb ein User. Ein anderer kommentierte: "Wo sind die Jugendämter, wenn man sie braucht?"

Wehnert, Matthias / ActionPress Melanie Müller mit ihren Kindern, 2019

ActionPress / Matthias Wehnert Melanie Müller in Petershain, 2019

Wehnert, Matthias / ActionPress Melanie Müller in Petershain, 2019

