Berlin lud am Samstag zur Vergabe des Europäischen Filmpreises 2019 ein! Bei der jährlich abwechselnd in Berlin und einer anderen Stadt stattfindenden Gala werden Filme und Filmschaffende aus ganz Europa in unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet. Für den "europäischen Oscar" reiste die Crème de la Crème des Filmbusiness' nun in die deutsche Hauptstadt und warf sich in entsprechende Garderobe. Dabei fiel auf: Die Promi-Damen setzten bei der Abendveranstaltung größtenteils auf elegantes Schwarz!

Schauspielerin Hannah Herzsprung (38) trug ein schulterfreies Samtkleid mit Puffärmeln und setzte mit einer dunkelroten Clutch und passendem Lippenstift einen farblichen Kontrast. Ihre belgische Kollegin Daphne Patakia erschien in einem Dress in Wickel-Optik und mit Federboa-Detail, während "Fack ju Göhte"-Star Jella Haase (27) in einem Zweiteiler mit glitzernden Statement-Ohrringen die Blicke auf sich zog.

Die französische Schauspielerin Juliette Binoche (55) konnte sich an diesem Abend nicht nur über eine Auszeichnung freuen, sondern begeisterte auch mit ihrem umwerfenden Outfit: Ihr bodenlanges Dress kombinierte die Leinwandschönheit mit einem edlen Cape in glänzendem Blau. Nino Kirtadze, eine Filmregisseurin mit gregorianischen und französischen Wurzeln, setzte auf einen unaufgeregten Look, bestehend aus einem ärmellosen Kleid und schlichten Pumps.

Heike Makatsch (48) schritt in einer langärmligen Bluse in Leder-Optik und einer lockeren High-Waist-Stoffhose über den roten Teppich. Die polnische TV-Persönlichkeit Joanna Kulig hingegen setzte auf ein schlichtes Abendkleid im eleganten Look mit tiefem Ausschnitt und Beinschlitz.

Wenzel, Georg Juliette Binoche beim Europäischen Filmpreis 2019

Getty Images Nino Kirtadze beim Eurpäischen Filmpreis 2019

Clemens Niehaus / Future Image Heike Makatsch beim Euopäischen Filmpreis 2019

Getty Images Joanna Kulig beim Europäischen Filmpreis 2019



