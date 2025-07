Mike Heiter und Leyla Lahouar haben sich das Jawort gegeben

Mike Heiter (33) und Leyla Lahouar (29) haben sich am heutigen Samstag das Jawort gegeben. Um 13.57 Uhr gaben sich die Reality-TV-Stars laut Bild im barocken "Palais Prinz Carl" in Heidelberg das Versprechen ewiger Liebe. Leyla, die in einem schulterfreien Kleid mit Federbordüre strahlte, trat zu den Klängen von "River Flows in You" ein, gespielt von einem Pianisten und begleitet von Saxofonmusik. Mike wartete bereits an der Seite der Trauzeugen, darunter Leylas beste Freundin Martina und Mikes langjähriger Kumpel Paco. Nach einer emotionalen Trauung tauschte das Paar Cartier-Trauringe und wurde offiziell zu "Herr und Frau Heiter".

Für die Trauung wurden keine Kosten gescheut: Der Saal war mit Leylas Lieblingsblumen, tiefroten Baccara-Rosen, geschmückt und die Zeremonie wurde von einer sorgfältig zusammengestellten Playlist begleitet. Nach dem Eheversprechen zeigten sich die Stars emotional. "Ich hatte die ganze Zeit Gänsehaut", schwärmte Mike hinterher. Leyla hingegen konnte ihre Freude kaum fassen und erklärte: "Es ist wirklich passiert!" Ein ausgedehnter Kuss bezeugte das Glück des frisch gebackenen Ehepaars, bevor es in die anschließenden Feierlichkeiten ging.

Für Leyla, die sich als Social-Media-Star einen Namen gemacht hat, war der Hochzeitstag auch eine Gelegenheit, ihre 2,3 Millionen Instagram-Follower mitzunehmen. Schon vor der Zeremonie präsentierte sie stolz ihr glamouröses Braut-Make-up in einer Insta-Story. "Sorry, ohne eingebildet zu klingen: Leute, wie geil sehe ich bitte aus", kommentierte sie voller Selbstbewusstsein. Obwohl es noch kurz vor dem großen Tag einige Aufs und Abs im Leben der Beauty gab – besonders in Bezug auf ihre Gesundheit – hat sich nun der ganze Aufwand gelohnt und die beiden dürfen endlich als Ehepaar gemeinsam leben.

Instagram / babaclass Leyla Lahouar und Mike Heiter, Mai 2025

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar, April 2025

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Influencerin