Stolze Neu-Mama Siria Longo schwärmt von Töchterchen Elea

Siria Longo teilt ihr Familienglück mit der Welt! In ihrer Instagram-Story hat die Reality-TV-Bekanntheit ein herzerwärmendes Foto von ihrem neugeborenen Töchterchen Elea gepostet. Dazu schrieb sie in einer emotionalen Nachricht auf Italienisch, wie sehr sich ihr Leben durch die kleine Maus verändert hat. "Ich hätte nie gedacht, dass es möglich ist, jemanden so sehr, so schnell, so tief zu lieben", schwärmte sie. Die Nachricht, die mit einem weißen Herz-Emoji endet, zeigt, wie überwältigt die frischgebackene Mama von ihren Gefühlen ist.

Das kleine Mädchen ist nun eine Woche alt und schon jetzt das große Glück ihrer Mutter. Siria beschreibt, wie Elea ihr nicht nur Geduld und Stärke, sondern auch neue Dimensionen von Sanftheit und bedingungsloser Liebe beigebracht hat. "Danke, dass du mich zu deiner Mama gemacht hast", fügte sie an und versprach, ihrer Tochter immer beizustehen: "Ich verspreche, immer mein Bestes zu geben, um dich zu beschützen, dich zu führen und dich jeden einzelnen Tag deines Lebens geliebt fühlen zu lassen. Ich liebe dich mehr, als Worte je ausdrücken könnten."

Bereits vor wenigen Tagen hatte Siria in einem Interview mit Promiflash offen über die bewegenden Momente der Geburt gesprochen. Nach rund acht Stunden Wehen sei Elea schließlich auf die Welt gekommen. Die ehemalige Temptation Island-Verführerin bezeichnete die Schmerzen als "unglaublich intensiv". Doch sobald sie ihr Baby zum ersten Mal im Arm hielt, sei alles andere unwichtig gewesen. Siria zeigte sich erleichtert, dass die Geburt ohne Komplikationen verlief und erzählte, dass das Gefühl des Mutterseins für sie mit nichts vergleichbar sei.

Instagram / siriapl, Instagram / siriapl Siria Longo und Baby Elea

Instagram / siriapl Siria Longos Tochter

Instagram / siriapl Siria Longo mit ihrem Baby, Juni 2025