Seltenes Foto: Heidi Klums Söhne überragen sie mittlerweile

Heidi Klum (52) feierte den amerikanischen Unabhängigkeitstag – und zwar mit einem seltenen Instagram-Foto an der Seite ihrer beiden Söhne Henry und Johan Samuel (18). Das Supermodel posierte stolz zwischen den beiden jungen Männern, die sie inzwischen um einiges überragen. Dabei trug sie ein elegantes Outfit aus rosafarbenem Leinen, bestehend aus einem Crop-Top und einem knöchellangen Maxirock, dazu natürliches Make-up und wellige Haare. Während Henry in einem pinken Ralph-Lauren-Poloshirt und Jeansshorts auftrumpfte, entschied sich Johan für einen lässigen Look mit Oversize-Pullover und Sonnenbrille.

Die beiden Söhne stammen aus Heidis Ehe mit Seal (62), mit dem sie insgesamt vier Kinder hat. Während der 20-jährige Henry in diesem Jahr bereits erfolgreich in die Modewelt gestartet ist und unter anderem bei der Paris Haute Couture Fashion Week lief, hält sich der 18-jährige Johan lieber im Hintergrund – weshalb er auf dem Foto wohl auch sein Gesicht hinter der Sonnenbrille versteckte. Kürzlich schloss er jedoch einen wichtigen Lebensabschnitt ab: Er feierte seinen Abschluss an der High School und plant, sich nun auf ein Studium der Künste zu fokussieren. Heidi hatte in einem Interview mit People verraten, dass sie gemeinsam renommierte Design-Colleges wie die Parsons School of Design besucht haben.

Die Familie, die neben Henry und Johan auch noch aus Heidis Töchtern Leni (21) und Lou (15) besteht, wird von Heidi stets geschützt. Ihre Kinder zeigte das Model im Laufe der Jahre nur selten in der Öffentlichkeit. Leni und Henry haben sich allerdings dazu entschieden, in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten und als Models durchzustarten – mittlerweile zeigen sich die beiden regelmäßig und gerne im Rampenlicht. Aber auch Johan und Lou sieht man immer häufiger auf Bildern mit ihrer Mutter und Co. – nun, da alle im Teenageralter sind, scheinen sie sich mit der Aufmerksamkeit der Medien mehr angefreundet zu haben.

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Söhnen Henry und Johan

ActionPress Heidi Klum und ihre Kinder Leni, Lou, Johan und Henry

ActionPress / BFA Heidi Klum mit ihren Kids Lou, Johan und Leni sowie Ehemann Tom Kaulitz, Oktober 2024