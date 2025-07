AWZ-Abschied: So geht es für André Dietz und Kaja weiter

Kaja Schmidt-Tychsen (44) und André Dietz (49) haben am 4. Juli ihren Abschied von der Serie Alles was zählt (AWZ) gefeiert. Die beiden Schauspieler verabschiedeten sich mit einem Happy End aus der Erfolgsshow, denn ihre Figuren Jenny und Ingo wagen einen Neuanfang und wandern zusammen nach Mallorca aus. Während den beiden Schauspielern der Abschied schon ein wenig schwerfällt, freuen sie sich auch auf neue Herausforderungen. "Ich will andere Sachen drehen und mich mal in einer anderen Rolle ausprobieren", verriet Kaja, die seit 14 Jahren Teil der AWZ-Crew war, kürzlich gegenüber RTL.

André, der 2020 die Serie bereits verlassen hatte und für kurze Zeit zurückgekehrt war, freut sich ebenfalls auf frischen Wind. Für ihn stehen noch einige berufliche Projekte, aber auch neu gewonnene Freizeit auf dem Programm. "Ich werde weiterhin Projekte für VOX machen, dann schreibe ich noch ein Buch zu Ende, es ist ein Märchen-Kinderbuch, und dann will ich vor allem mal chillen. Da freue ich mich drauf", schwärmte er im Interview mit dem Sender.

Ob die Fans sich wirklich endgültig von den beliebten Darstellern verabschieden müssen, steht vorerst noch in den Sternen. Kaja zeigte sich im Promiflash-Interview offen für alles und wollte eine Rückkehr nicht komplett ausschließen. "Sag niemals nie! Aber geplant ist es gerade noch nicht. Ich muss mich doch erst mal in neuen Rollen und Formaten ausprobieren", erklärte die Schauspielerin. Ein mögliches Wiedersehen mit Jenny in Essen könnte also noch dauern.

Getty Images / Sascha Steinbach, wcrART / ActionPress André Dietz und Kaja Schmidt-Tychsen

Dwi Anoraganingrum / Future Image / ActionPress André Dietz, Schauspieler

AEDT / ActionPress Kaja Schmidt-Tychsen, Schauspielerin