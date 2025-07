Mel B.s Tochter Phoenix flasht bei der Hochzeitszeremonie

Mel B. (50) zog bei ihrer Hochzeit am heutigen Samstag zwar alle Blicke auf sich – aber auch ihre Tochter Phoenix (26) stach in ihrem Look ins Auge. Wie Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, entzückte die 26-Jährige in einem eleganten, himmelblauen Satinkleid mit passendem Kopfschmuck (Fascinator) und High Heels. Begleitet wurde sie von ihrem Bruder Angel, der in einem schicken schwarzen Anzug erschien. Auch Mels jüngste Tochter Madison war unter den zahlreichen Gästen in der St. Paul's Cathedral in London.

Das Paar feierte seine Liebe nach der Trauung mit einem luxuriösen Empfang im Shangri-La-Hotel im The Shard, das für seine beeindruckende Aussicht über London bekannt ist. Rorys Bruder Jordan war als Trauzeuge im Einsatz, und enge Freunde der Braut, darunter James Steen, übernahmen zentrale Rollen bei den Feierlichkeiten. Doch einige Plätze blieben unbesetzt: Bandkollegin Geri Halliwell (52) nahm nicht an der Feier teil, und auch Victoria Beckham (51) konnte aufgrund von beruflichen Verpflichtungen nicht persönlich erscheinen, schickte jedoch herzliche Glückwünsche via Instagram. Ebenso waren Musikgrößen wie Simon Cowell (65) und Simon Fuller (65) bei Mel und Rorys großem Tag dabei.

Für die ehemalige Spice-Girls-Sängerin ist es bereits die dritte Ehe. Von 1998 bis 2000 war sie mit dem niederländischen Tänzer Jimmy Gulzar verheiratet, mit dem sie Tochter Phoenix bekam. Aus einer Beziehung mit Eddie Murphy (64) stammt Sohn Angel, der als Mädchen geboren wurde und nun als Transmann lebt. 2007 heiratete sie Stephen Belafonte (50), mit dem sie 2011 Tochter Madison auf der Welt willkommen hieß. Die zwei ließen sich 2017 scheiden und kurz darauf lernte sie Rory kennen. Er half ihr in der Zeit nach der Scheidung von Stephen, woraus sich schließlich tiefe Gefühle entwickelten.

Getty Images Phoenix mit ihrer Mutter Mel B., 2022

Getty Images Mel B., Sängerin

Instagram / officialmelb Mel B. und Rory McPhee